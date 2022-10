Ethereum deflacionário? Entenda as mudanças com a 'The Merge'

A Ethereum, 2º maior blockchain do mundo atrás apenas do bitcoin, passou recentemente por sua atualização mais importante, a “The Merge. Desde então, analistas apontam algumas mudanças nas suas características, incluindo uma que deve influenciar na visão dos investidores: um caráter deflacionário.

Quer entender o que mudou e como isso pode impactar a criptomoeda nativa da rede? Assista ao vídeo e descubra se o ether vai se tornar deflacionário e o que isso significa com o João Pedro Malar, repórter do Future of Money.

