Disney, The Walking Dead e Power Rangers vão integrar comunidade no metaverso

A Animoca Brands, que se destaca quando o assunto é o metaverso, anunciou na última segunda-feira, 13, a criação de uma comunidade repleta de grandes marcas, incluindo Disney, The Walking Dead e Power Rangers no metaverso.

Chamado de “Mocaverse”, o projeto tem o objetivo de reunir a comunidade global da Animoca Brands em um ecossistema na Web3, nova fase da internet. A Web3 engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, entre outros.

Segundo o anúncio, o Mocaverse será formado por projetos de portfólio da Animoca Brands e suas empresas subsidiárias, investidores, joint ventures e donos de tokens da marca. A joint venture brasileira Plug, da Dux e Fribra.Ag, também integra a comunidade.

"A comunidade Animoca Brands se estende por todo o mundo e pelo metaverso aberto. Nossa família e amigos incluem construtores e líderes que estão moldando a cultura da Web3 e criando o futuro deste espaço. O Mocaverse é uma oportunidade de criar uma comunidade mais unida e sinérgica à medida que fortalecemos as conexões entre nossas equipes e projetos e criamos novas formas de construir os próximos grandes projetos e plataformas", disse o cofundador e presidente executivo da Animoca Brands, Yat Siu.

O Mocaverse contará com uma coleção exclusiva de 8.888 tokens não fungíveis (NFTs) no estilo foto de perfil, assim como outros sucessos como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks. Eles vão servir como uma chave de acesso para a comunidade e poderão se distribuir entre cinco tribos idealizadas para representar os agentes de mudança na Web3: sonhadores, construtores, anjos, conectores e neocapitalistas.

A Animoca Brands é uma das maiores empresas quando o assunto é o universo virtual, responsável pela criação de um recente fundo de US$ 2 bilhões para apoiar startups com foco no metaverso. A empresa ainda conta com um portfólio de mais de 170 investimentos, como Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games, Alien Worlds e Star Atlas, todos sucessos do universo blockchain.

Junto de grandes nomes investidos pela Animoca Brands está a Plug, joint venture da Dux e Fribra.Ag. “Como investida da Animoca, ficamos honrados em fazer a ponte entre seus projetos e a América Latina”, comenta Luiz Octávio Gonçalves Neto, CEO da Dux. Na comunidade estarão presentes Disney, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP e a Fórmula E, de carros elétricos.

