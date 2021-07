Katy Perry anuncia parceria com Theta Labs para lançar sua coleção de NFTs

Katy Perry, uma das cantoras mais conhecidas nos EUA, anunciou nesta quarta-feira, 30, que irá entrar para o mercado de criptoativos, por meio do lançamento de uma série de tokens não fungíveis (NFTs), que serão feito em parceria com a Theta Labs, uma plataforma de streaming de vídeo em blockchain.

Em uma publicação no Twitter, a cantora norte-americana anunciou que lançará uma série de colecionáveis digitais, que contarão com momentos memoráveis de sua temporada de apresentações no hotel Resorts World Las Vegas em dezembro de 2021. Além disso, Katy perry também revelou que terá uma participação minoritária no Theta Labs, através de sua agência de talentos, a Creative Artists Agency.

“Estou animada e curiosa para lançar meus primeiros NFTs ainda este ano com a Theta Labs”, disse Katy Perry na publicação.

Para Katy Perry, o lançamento da coleção de NFTs de suas apresentações no Resorts Worl Las Vegas é uma oportunidade única de se conectar com seus fãs do mundo inteiro, que mesmo sem estarem presentes fisicamente, terão a oportunidade de obter um colecionável digital com os momentos mais especiais de seus shows.

Os NFTs representam uma nova tendência no mundo dos criptoativos, principalmente para produtores artísticos e colecionadores, que estão utilizando a tecnologia para digitalizar obras de arte e colecionáveis por meio da criação de ativos digitais únicos.

Além do meio artístico, os NFTs estão ganhando uma grande relevância no mundo dos esportes, se tornando uma nova tendência para times de futebol. Nas últimas semanas, Corinthians e Atlético Mineiro anunciaram a entrada no mercado de criptoativos, através do lançamentos de tokens de torcedor, que possibilitam que os fãs dos times participem das decisões dos clubes, adquiram conteúdos exclusivos e recebam recompensas por seu engajamento na plataforma Socios.com, que foi desenvolvida pela Chiliz.