Ex-líder canadense lista bitcoin entre ativos que serão usados como reserva de valor

O ex-primeiro-ministro canadense Stephen Harper afirmou, em entrevista no último domingo, 17, que o número de ativos usados como reserva de valor deve aumentar significamente no futuro, e listou o bitcoin entre aqueles que poderão cumprir essa função.

Apesar de colocar o principal criptoativo do mundo junto ao ouro e “várias outras coisas” utilizadas para fins de reserva, o economista afirmou também que dificilmente algum deles conseguirá substituir o dólar. Para ele, apesar da tendência de baixa da moeda oficial dos EUA, não existem alternativas viáveis para ocupar seu lugar, mesmo o euro ou o iuane.

“A não ser que os EUA se transforme numa catástrofe, é difícil encontrar alternativas ao dólar como principal moeda de reserva do mundo. Além dele existe o ouro, o bitcoin… uma cesta cheia de coisas. […] Acho que veremos o número de coisas que as pessoas usam como reserva se expandir, mas o dólar norte-americano continuará sendo dominante”, disse, em entrevista a Jay Martin em uma conferência online.

Sobre o bitcoin, apesar de Harper reconhecer que poderá ser um dos ativos utilizados como reserva de valor no futuro, ele não enxerga como isso acontece. “Não sou expert em criptoativos e, honestamente, não vejo como podem operar como reserva de valor em larga escala”. Ele citou que toda moeda possui três propósitos: ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. “Bitcoin e criptoativos certamente são meios de troca e unidades de conta, mas não vejo como podem atuar como reserva de valor. Eu, como investidor, não tenho ideia do que esse investimento representa”.

Harper falou também sobre as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, são “inevitáveis”, mas que estão sujeitas às políticas monetárias globais e vê com ressalvas a ideia dos bancos centrais se tornarem “banqueiros” em vez de apenas um monitor financeiro. “Se você tem uma moeda digital e o objetivo do banco central é controlar a inflação e criar uma moeda estável e de preço acessível, então a moeda digital é apenas uma espécie de evolução do mercado. Mas se fizer parte de uma série do que eu acho que são experimentos grotescos sobre o papel do banco central, então isso me preocupa muito”, afirmou.

Stephen Harper, que é do Partido Conservador, foi primeiro-ministro do Canadá entre 2006 e 2015 e, desde que deixou o cargo, o país expandiu significativamente o seu mercado de criptoativos. Em setembro de 2020, por exemplo, o país aprovou sua primeira exchange cripto regulamentada e, em outubro, o executivo do banco central local, Timothy Lane, afirmou que o projeto de uma CBDC canadense está em estágio avançado. O Canadá também está perto de aprovar seu primeiro ETF de bitcoin.

