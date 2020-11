Empresa cria token em blockchain para investimento em criação de gado

A parceria entre empresas de criptoativos e blockchain lideradas pela suíça Finka anunciou, nesta segunda-feira (30), a criação de um token que representa a produção de gado de uma fazenda da Bolívia. Segundo as empresas envolvidas no projeto, é a primeira iniciativa do tipo no mundo, cujo objetivo é “democratizar o gado como uma classe de ativos”.

“A Security Token Offer (STO) da Finka permitirá aos investidores de varejo, pela primeira vez, a oportunidade de acessar e negociar esta classe de ativos em um mercado líquido, solução que se tornou possível com o uso da tecnologia blockchain”, diz a Finka.

A ideia é permitir investimento na indústria pecuária digitalmente, de forma simples e acessível, com um token que possa ser negociado como um ativo tradicional qualquer. Segundo a Finka, o token também é o primeiro instrumento financeiro baseado em blockchain da Suíça a conseguir um Número de Identificação de Valores Mobiliários Internacional, o identificador universalmente reconhecido para valores mobiliários.

O token nativo da Finka é um token ERC-20, o que significa que funciona como um contrato inteligente baseado na blockchain Ethereum — e, assim, pode ser armazenado em qualquer wallet compatível com o sistema. Trata-se de um token de compartilhamento de receita (revenue sharing token, em inglês). Cada token dá a seu titular o direito a 1/10.000.000 da receita da fazenda de gado La Pradera.

“Estamos usando a pecuária como uma atividade de baixo risco para desenvolver um instrumento financeiro apoiado pela blockchain”, disse o sócio fundador da Finka, Carlos Fernandez Mazzi.

A fazenda La Pradera, situada na Bolívia, trabalha com produção pecuária há 20 anos. Hoje, tem mais de 3.500 cabeças de gado, espalhados em uma área de 3 mil hectares. “A pecuária, como classe de ativos, atualmente não está acessível aos investidores de varejo. As receitas da pecuária são uma excelente classe alternativa de ativos, proporcionando retornos estáveis e, o que é mais importante, diversificação para qualquer carteira de investimento”, afirma a companhia.

Os tokens de compartilhamento de receita permitem que o emissor compartilhe o sucesso econômico do seu empreendimento com os investidores, sem abrir mão do controle ou da propriedade. No STO, cada token Finka será vendido pelo valor de 1 franco suíço.