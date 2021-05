Christie's concretiza a segunda maior venda de NFTs da história

Responsável pela venda do NFT mais caro da história, o "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS", do renomado artista digital Beeple, a Christie's, uma das maiores casas de leilões do mundo, concretizou na noite desta terça-feira, 11, a segunda maior venda do segmento, uma coleção de nove CryptoPuks, que foram comprados por 16,9 milhões de dólares.

Sob a posse da empresa responsável por sua criação e distribuição desde 2017, a venda da coleção foi uma iniciativa da própria Larva Labs, que manteve 10% dos 10.000 CryptoPunks criados e distribuiu o restante.

De acordo com as informações divulgadas pela Christie's em seu Twitter, a coleção contém um dos punks mais raros do mercado, o CryptoPunk #365, que é um entre os nove alienígenas presentes em toda série. Além dele, a coleção também conta com o CryptoPunk #2, que foi a segunda imagem gerada entre os 10.000 NFTs da Larva Labs.

Criados em 2017 pelos desenvolvedores Matt Hall e John Watkinson, os CryptoPunks são pequenas imagens de 24x24 pixels, feitas no estilo 8-bit, que foram geradas automaticamente pelo algoritmo desenhado por seus criadores, que é responsável por misturar as características desses desenhos, mesclando acessórios, tons de pele, cortes de cabelo e outros detalhes.

Registrados em contratos inteligentes, com uma representação única por um token em blockchain, os CryptoPunks se tornaram as obras de arte digital mais populares do mercado de NFTs e, por serem extremamente limitados, despertaram o desejo de vários colecionadores, que estão dispostos a pagar milhões pelas pequenas imagens 8-bit.

Em março de 2021, Dylan Field, CEO do Figma, um dos softwares de design mais famosos do mundo, vendeu o CryptoPunk #7804, outro alienígena da série, por 4.200ETH, que na época, totalizaram 7,57 milhões de dólares.

