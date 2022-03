Como empreendedores brasileiros estão construindo negócios na Web3

A nova era da internet, também chamada de Web3, que pretende revolucionar a forma com que as pessoas consomem, produzem e distribuem informação está chegando. No Brasil, um grupo de líderes e empreendedores famosos querem ser pioneiros do setor. Neste episódio do podcast, Rapha Avellar, Isac Honorato e Robson Harada contam como, junto com outras 25 pessoas, criaram a AlmaDAO, uma organização autônoma descentralizada que quer educar, investir e promover a Web3 no Brasil.

Saiba tudo sobre o funcionamento das DAOs e descubra como elas podem provocar um impacto direto na internet do futuro e na vida das pessoas. Assista ao vídeo e acompanhe o melhor podcast da história sobre DAOs:

