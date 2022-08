Bored Ape cai ao menor valor em 8 meses e CryptoPunks voltam a disputar posto de NFTs mais valiosos

A coleção de NFTs mais valiosa do mundo perdeu brevemente o seu posto na última segunda-feira, 22. De acordo com dados do NFT Price Floor, os CryptoPunks ultrapassaram a Bored Ape Yacht Club em preço mínimo pela primeira vez desde março. No entanto, a diferença não foi tanta: para comprar NFTs das coleções, era preciso desembolsar 67 e 66 ether, o equivalente a cerca de US$ 108 mil.

Criados em 2017 pelos desenvolvedores de software canadenses Matt Hall e John Watkinson, os CryptoPunks se destacaram como uma coleções de NFTs colecionáveis que deu início a febre dos NFTs em fotos de perfil nas redes sociais, o que posteriormente se tornou um símbolo de status entre os entusiastas da tecnologia blockchain, dada a valorização dos tokens e sua característica exclusiva.

Inspirando outras grandes coleções de NFTs, incluindo a própria Bored Ape Yacht Club, os CryptoPunks lideraram os mercados de NFTs até 2021, quando foram destronados pelos primatas queridinhos das celebridades.

No entanto, o jogo pode virar novamente, e ambas disputam o posto de coleção mais valiosa do mundo. De acordo com dados do NFT Price Floor, a Bored Ape Yacht Club voltou ao nº 1 em preço mínimo. Cada NFT da coleção custa a partir de 66,9 ETH, enquanto os CryptoPunks ficam em 2º lugar com 66,45 ETH.

Apesar da rivalidade histórica, a Yuga Labs, empresa responsável pela Bored Ape Yacht Club, adquiriu a CryptoPunks em março deste ano, tornando a disputa apenas simbólica. Uma equipe de desenvolvimento e marketing foi criada para focar nos CryptoPunks dentro da empresa, que contará com Noah Davis, ex-Christie’s, para supervisioná-la.

Os cofundadores da Yuga Labs também minimizam publicamente a importância dos preços mínimos. Em uma entrevista recente, eles disseram que a Yuga Labs está mais focada em trazer utilidade para sua comunidade do que em manter os preços altos, que dividem opiniões entre a comunidade cripto.

Enquanto uns enxergam como símbolo de poder e status, outros, entre eles Vitalik Buterin, o criador da rede Ethereum, criticam o valor alto que os NFTs de ambas as coleções atingiram. De acordo com dados do NFT Price Floor, o valor de mercado tanto da Bored Ape Yacht Club quanto CryptoPunks supera US$ 1 bilhão.

Apesar dos números expressivos, o mercado de NFTs sofre com a queda generalizada do setor cripto, colocando o patrimônio de investidores em risco. O preço mínimo dos tokens não fungíveis da Bored Ape Yacht Club despencou 40% no último mês, enquanto o dos CryptoPunks caiu 24%, de acordo com dados do NFT Price Floor.

A queda no preço mínimo pode fazer com que investidores que utilizaram seus NFTs como garantia para empréstimos percam seus tokens. A BenDAO, que aceita NFTs como garantia para empréstimos de até 40% de seu preço mínimo, revela que alguns tokens estão em risco na plataforma.

Se o preço mínimo do NFT cair a um ponto em que o “fator de saúde” do empréstimo garantido por NFT esteja abaixo de 1, o NFT é colocado em um leilão de 48 horas e vendido para o maior lance se o empréstimo não for pago. O fator de saúde seria uma “representação numérica da segurança de seu NFT depositado em relação ao ETH emprestado e seu valor subjacente”.

Para tranquilizar investidores, a BenDAO afirmou em seu FAQ que “flutuações de curto prazo no preço mínimo de NFT são normais” e que “o consenso sobre NFTs bluechip não foi construído em um dia e não entrará em colapso em um curto período de tempo”.

