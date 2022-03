Blockchain: o que é e como essa tecnologia irá revolucionar o mundo

Hoje em dia, a tecnologia blockchain nos dá acesso a coisas incríveis, como o metaverso. Mas sabia que ela já era idealizada desde os anos 1990? Dois funcionários de uma empresa tiveram essa ideia depois de um vazamento de dados, mas ela só foi colocada em prática por Satoshi Nakamoto em 2009, com a criação do bitcoin.

Essa história é tão legal que o Lucas Yamamoto, nosso famoso Ariguinha, saiu do Podcast do Future of Money para te contar! Assista ao vídeo e descubra, afinal, o que é blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas.

