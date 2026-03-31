Bitcoin pode fechar 6 meses seguidos em queda pela 1ª vez desde 2018

O bitcoin inicia a semana sob pressão e pode registrar uma sequência de seis meses consecutivos de queda, algo que não ocorre desde 2018. O movimento reflete um conjunto de fatores que incluem o ambiente macroeconômico global, redução da demanda e mudanças no comportamento de grandes investidores, mantendo o mercado em compasso de espera.

Analistas apontam que, apesar da correção, o momento atual é marcado por incertezas que dificultam a definição de uma tendência clara para o ativo no curto prazo.

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Preço enfrenta resistência

Após novas tentativas de recuperação, o bitcoin voltou a operar abaixo de níveis considerados importantes. Regiões próximas a US$ 68 mil e US$ 70 mil passaram a atuar como resistência, indicando dificuldade do ativo em sustentar movimentos de alta.

A perda dessas faixas reforça a leitura de enfraquecimento no curto prazo. Enquanto o preço não conseguir se consolidar acima desses níveis, a tendência permanece pressionada, com possibilidade de novos testes de suportes mais baixos.

Tensões globais impactam mercados

O cenário macroeconômico segue como um dos principais fatores de influência sobre o bitcoin. Tensões geopolíticas e incertezas relacionadas à política monetária dos Estados Unidos têm afetado o desempenho de ativos de risco em geral.

A cautela dos investidores aumenta diante de dúvidas sobre o ritmo de cortes de juros e sobre a trajetória da inflação. Esse ambiente tende a reduzir a liquidez e o apetite por ativos mais voláteis, como as criptomoedas.

Risco de sequência histórica de quedas

Caso o mês se encerre em baixa, o bitcoin poderá acumular seis meses consecutivos de perdas, repetindo um padrão observado durante o mercado de baixa de 2018.

Embora períodos prolongados de queda historicamente tenham sido seguidos por recuperação, não há consenso sobre quando esse movimento pode ocorrer. O comportamento do ativo segue altamente dependente das condições macroeconômicas e do fluxo de capital no setor.

Grandes investidores reduzem exposição

Dados recentes indicam que grandes detentores de bitcoin, frequentemente chamados de “baleias”, vêm reduzindo suas posições. Esse movimento contribui para ampliar a pressão vendedora e limitar tentativas de recuperação.

A diminuição da exposição por parte desses participantes costuma ser interpretada como sinal de cautela, especialmente em momentos de maior incerteza. Com isso, o mercado tende a enfrentar mais dificuldade para retomar uma trajetória consistente de alta.

Demanda ainda não sustenta recuperação

Além da saída de grandes investidores, a demanda geral por bitcoin ainda não demonstra força suficiente para impulsionar uma recuperação mais sólida. Indicadores de fluxo mostram menor entrada de capital, o que enfraquece o potencial de valorização no curto prazo.

Analistas destacam que uma retomada mais consistente dependerá da combinação entre melhora no cenário macroeconômico e aumento do interesse dos investidores. Até lá, a tendência é de manutenção de volatilidade e movimentos mais limitados.

O mercado segue atento aos próximos desdobramentos econômicos globais e aos sinais de mudança no comportamento dos investidores, que devem definir o rumo do bitcoin ao longo das próximas semanas.

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