'Baleias' aproveitam queda e compram R$ 1,25 bi em bitcoin em poucas horas

Alguns dos maiores investidores de criptomoedas do mundo estão aproveitando a queda no preço do bitcoin para realizar novos aportes. Apenas nesta sexta-feira, 7, algumas das maiores carteiras de bitcoin compraram 5.322 unidades do ativo digital, equivalentes a 1,25 bilhão de reais.

A informação foi divulgada pelo chinês Colin Wu, especialista em criptomoedas e blockchain, com base no site BitInfoCharts. Segundo os dados da plataforma, o 32º maior endereço de bitcoin do mundo adicionou 3.000 unidades do ativo à sua carteira, enquanto o 33º comprou outros 1.455 bitcoin e o terceiro maior investidor comprou mais 867 bitcoins. Ao todo, as compras totalizam 5.322 bitcoins e equivalem a cerca de 225 milhões de dólares.

As transações foram realizadas entre a noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira, no horário de Brasília, quando o preço do bitcoin operavam em queda, iniciada na noite da quarta-feira. Durante a madrugada, o ativo registrou a mínima do dia até agora, de 41.140 dólares, segundo o TradingView. Depois disso, a criptomoeda se recuperou até a faixa de 42.800 dólares, mas voltou a cair nas últimas horas.

A ideia de comprar ativos cujo preço está caindo pode parecer óbvia à primeira vista, mas não é necessariamente uma boa opção. Se pode ser uma ótima oportunidade caso seja detectada uma reversão de tendência ou se houver extrema confiança na recuperação do ativo, por outro lado pode ser um mau negócio se os preços continuarem diminuindo. Além disso, o objetivo e o prazo do investimento também são fundamentais na decisão de realizar aportes ou não.

Se imediatamente depois das transações o preço do bitcoin experimentou leve alta, ele caiu 3,5% na sequência, passando de 42.800 dólares para 41.300. Isso, claro, não significa que as compras tenham sido um investimento ruim, já que o preço do bitcoin ainda pode se recuperar e, caso os investidores esperem até essa eventual mudança de tendência, os aportes podem se tornar lucrativos.

Apesar do otimismo de alguns dos maiores investidores, outra grandes carteiras parecem seguir caminho oposto. Minutos depois que as compras milionárias eram realizadas, o dono da 35ª maior carteira de bitcoin do mundo vendeu 4.250 bitcoins, equivalentes a 177 milhões de dólares, mostrando que a crença numa reversão de tendência no curto prazo não é unanimidade entre as "baleias", como são chamados os grandes investidores de criptomoedas.

Experimentando alta volatilidade nas últimas horas, o bitcoin é negociado atualmente a 41.600 dólares, com variações frequentes entre 41.100 e 42.900 dólares nas últimas 12 horas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok