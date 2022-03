Após fusão, gigante japonesa dos criptoativos quer abrir capital na Nasdaq

A Coincheck, corretora japonesa de criptoativos com mais 1,5 milhão de clientes está planejando sua listagem na Nasdaq, bolsa de valores norte-americana concentrada em empresas de tecnologia. As especulações vêm após a empresa ter feito um SPAC com a Thunder Bridge Capital Partners IV.

SPAC (sigla para "Special Purpose Acquisiton Company" ou "Empresa Para Aquisição Especial"), é uma empresa que levanta dinheiro via uma oferta pública inicial com o objetivo de adquirir um negócio e se tornar uma empresa de capital aberto.

O resultado da fusão entre a corretora e a Thunder vai ser chamado de Coincheck Group, N.V e deve ser listado na bolsa norte-americana ainda no segundo semestre de 2022, com o ticker (código de negociação da ação) CNCK.

O valor da transação é estimado em US$ 1,25 bilhão por 125 milhões de ações e, quando finalizado, a holding vai receber US$ 237 milhões em dinheiro segurados pela Thunder Brigde IV. O negócio já foi, inclusive, aprovado pela mesa de diretores da empresa, e por sua companhia mãe, o Monex Group.

A listagem de corretoras cripto na Nasdaq tem se mostrado um excelente negócio. A Coinbase, maior corretora do país, recentemente liberou seus demonstrativos financeiros referentes ao ano fiscal de 2021, com receita de 7,4 bilhões de dólares, com lucro líquido de 3,6 bilhões.

