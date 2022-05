90% dos bancos centrais pesquisados estão considerando CBDCs, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Banco de Compensações Internacionais, ou BIS, sugeriu que muitos bancos centrais em todo o mundo estão procurando lançar uma moeda digital de banco central, ou CBDC.

Em um documento divulgado na sexta-feira, o Departamento Monetário e Econômico do BIS disse que 90% dos 81 bancos centrais pesquisados ​​de outubro a dezembro de 2021 estavam “engajados em alguma forma de trabalho em CBDC”, com 26% executando pilotos em CBDCs e mais de 60% fazendo experimentos ou provas de conceito relacionadas a uma moeda digital. De acordo com o BIS, o aumento do interesse em torno de CBDCs – de aproximadamente 83% em 2020 – pode ter sido impulsionado por uma mudança para soluções digitais em meio à pandemia de COVID-19, bem como pelo crescimento de stablecoins e outras criptomoedas.

“Globalmente, mais de dois terços dos bancos centrais consideram que provavelmente emitirão ou possivelmente emitirão uma CBDC de varejo no curto ou médio prazo”, disse o BIS. “O trabalho em CBDCs por atacado é cada vez mais impulsionado por razões relacionadas à eficiência dos pagamentos transfronteiriços. Os bancos centrais consideram as CBDCs capazes de aliviar os principais pontos problemáticos, como o horário de funcionamento limitado dos sistemas de pagamento atuais e a duração das cadeias de transações atuais.”

O jornal citou o surgimento de várias CBDCs, começando com o lançamento do Sand Dollar das Bahamas em outubro de 2020 e o eNaira da Nigéria um ano depois, bem como o desenvolvimento do DCash do Caribe Oriental e do yuan digital da China em 2021. De acordo com a pesquisa do BIS, mais de 70% dos bancos centrais também estão explorando CBDCs com “colaboração e interoperabilidade do setor privado” para sistemas de pagamento existentes.

“Se bem projetada, uma CBDC pode oferecer acesso a um meio de pagamento digital seguro, instantâneo e eficiente para todos os grupos populacionais, incluindo grupos menos experientes digitalmente da sociedade”, disse Burkhard Balz, membro do conselho executivo do Deutsche Bundesbank, na quarta-feira. “Também seria benéfico se a CBDC pudesse suportar pagamentos offline. As pessoas se beneficiariam de uma alternativa de dinheiro digital e econômica para escolher.”

Entre os 81 países pesquisados ​​– representando 76% da população mundial – 25 foram considerados como tendo “economias avançadas”, incluindo os Estados Unidos e o Japão, a maioria dos quais disse que as stablecoins atreladas e apoiadas por moedas fiduciárias tinham “algum potencial” como um meios de pagamento. Em contraste, mais de 60% dos entrevistados em geral disseram que as criptomoedas eram “triviais ou inúteis” em pagamentos domésticos, e cerca de 40% responderam o mesmo para o uso de criptomoedas em pagamentos internacionais.

O BIS divulgou um documento em abril detalhando como alguns bancos centrais viam as CBDCs como um catalisador para inovação e desenvolvimento, enquanto outros esperavam que a moeda digital funcionasse como um complemento aos sistemas existentes. Em março, a instituição internacional concluiu um programa piloto para acordos internacionais usando CBDCs com os bancos centrais da Austrália, Malásia, Cingapura e África do Sul.

