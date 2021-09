Você sabe o que faz o preço do bitcoin mudar? A criptomoeda é um ativo volátil, ou seja, tem grandes variações de valor em espaços de tempo muito curtos. Isso não acontece por acaso. Como são vários os fatores que interferem no preço do bitcoin, é natural que a sua cotação se movimente muito.

Quer descobrir quais são esses fatores? Então confira o vídeo abaixo!

Inscreva-se em nosso canal no Youtube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade!