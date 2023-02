4 em cada 5 milionários consideraram investir em criptomoedas em 2022, revela pesquisa

Apesar de um ano desafiador para as criptomoedas, 82% dos clientes milionários da empresa de consultoria financeira deVere Group pensaram em investir em ativos digitais como bitcoin em 2022, de acordo com uma pesquisa recém divulgada.

Os resultados da pesquisa divulgados em 30 de janeiro revelam que oito em cada 10 clientes de alto patrimônio líquido (HNW) da empresa ouvidos na pesquisa – indivíduos cujos ativos para investimento variam entre US$ 1,2 milhão e US$ 6,1 milhões – procuraram aconselhamento sobre criptomoedas com consultores financeiros nos últimos 12 meses.

Nigel Green, CEO e fundador do deVere Group, disse que apesar do grupo pesquisado ser "normalmente mais conservador", ele acredita que o interesse decorre dos valores intrínsecos do bitcoin, que é um ativo "digital, global, sem fronteiras, descentralizado e inviolável."

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Estudos de anos anteriores da empresa já mostravam uma tendência de aumento do interesse em investimentos em criptomoedas por parte de investidores ricos.

Um estudo de 2020 da deVere descobriu que 73% dos 700 indivíduos de alto patrimônio entrevistados na ocasião ​​já possuíam ou estavam procurando investir em criptomoedas antes do final de 2022, enquanto o estudo de 2019 da empresa mostrou que 68% dos milionários globais já investiam ou planejavam investir em criptomoedas até o final de 2022.

Green também observa que o interesse de instituições financeiras tradicionais como Fidelity, BlackRock e JP Morgan em oferecer investimentos em criptomoedas a seus clientes é um bom sinal para o setor.

Um relatório publicado em junho pela Pricewaterhouse Coopers descobriu que cerca de um terço dos 89 fundos de hedge tradicionais pesquisados já estavam investindo em ativos digitais como o bitcoin.

O CEO da deVere acredita que esse ímpeto de interesse pode aumentar ainda mais à medida que o “inverno cripto” de 2022 derreter na sequência de mudanças nas condições macroeconômicas e no sistema financeiro tradicional.

“O bitcoin está a caminho de seu melhor janeiro desde 2013, com base na esperança de que a inflação tenha atingido o pico, as políticas monetárias se tornem mais favoráveis e as várias crises do setor cripto, incluindo as falências de empresas de alto nível, agora estão no espelho retrovisor.”

“A maior criptomoeda do mundo subiu quase 40% desde a virada do ano, e isso não passará despercebido pelos clientes de alto patrimônio líquido e investidores que desejam construir riqueza para o futuro”, acrescentou Green.

Indivíduos ricos não são os únicos que aumentaram suas participações em criptomoedas no ano passado.

De acordo com um relatório publicado em 13 de dezembro pelo JPMorgan Chase, cerca de 13% da população americana — aproximadamente 43 milhões de pessoas — possuíram criptomoedas em algum momento de suas vidas, um número bastante superior aos cerca de 3% registrados em 2020.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok