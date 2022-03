TALK SHOW EXAME IN: Tulio Oliveira fala dos planos para o Mercado Pago

“Somos mais fortes juntos. Nesse caso, vemos que a soma de um mais um é maior do que dois.” Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Livre e líder do Mercado Pago no Brasil, nem pisca quando a pergunta é se existem planos de separar os dois negócios, diante do crescimento e tamanho da operação de fintech. Tulio falou sobre esse assunto e toda a trajetória e novidades da empresa no talk show do EXAME IN, conduzido pela jornalista Graziella Valenti.

Por enquanto, nem mesmo pensar em uma abertura de capital do Mercado Pago. “Para nós, isso hoje não é relevante. Fazemos uma gestão bastante aberta entre os dois negócios”. O Mercado Livre apresentou uma receita consolidada de US$ 7 bilhões em 2021. Desse total, quase 40% vieram da fintech, que conta com uma base de 35 milhões de clientes ativos.

“Eu vejo hoje as fintechs criarem seus marketplaces e as empresas de ecommerce, suas fintechs. Nós já estamos bastante avançados em ambos”, enfatiza ele. A operação, que nasceu para ser uma solução de pagamento dentro do Mercado Livre, tem hoje uma ampla gama de serviços, que incluem crédito a empresas, a pessoas físicas, conta bancária, seguros, serviços de adquirência. Mais recentemente, essa lista passou a incluir cartão de crédito (lançado no ano passado no Brasil), conta rendimento, conta para negociação e manutenção de criptoativos e agora também soluções de benefícios corporativos.

“Em um único plástico, com uma única senha, o usuário tem cartão de débito, crédito, vale refeição, vale alimentação e vale combustível”, conta, ressaltando que novas facilidades devem ser acrescentadas. A lista de lançamentos do Mercado Pago deve incluir em breve produtos de investimento.

No bate-papo com o EXAME IN (confira o link para a íntegra da conversa no fim da matéria), Tulio conta, sem melindres, como o Mercado Pago será sim em breve maior que o Mercado Livre e como a companhia atua para conquistar seu espaço em cada oportunidade que vê. Hoje, 66% do que a fintech processa em pagamento já é de terceiros. O TPV (volume total transacionado) de 2021 alcançou US$ 77,5 bilhões.

Os dados de cartão de crédito ainda são sigilosos. Mas o executivo contou que 40% dos clientes tiveram seu primeiro cartão de crédito no Brasil com o produto da empresa. Tulio destaca que o mercado de crédito traz sim enormes oportunidades, mas ressaltou que é preciso muita disciplina para operar nessa frente. “No fim do dia, tudo que nosso cliente nos pede está relacionado com crédito.” O Mercado Pago terminou 2021 com uma carteira de US$ 1,7 bilhão, na soma de operações para empresas e pessoas físicas.

O segredo da velocidade e da inovação, segundo ele, está na combinação de uma mentalidade empreendedora e aberta ao risco com tecnologia proprietária. As soluções tanto de ecommerce como da fintech são desenvolvidas internamente. E tudo isso é potencializado pelo tamanho do negócio. “Quando acertamos um produto, nossa capacidade de ganhar escala é muito grande”, enfatiza. A conta para criptoativos foi lançada em dezembro e em dois meses e meio atraiu 1 milhão de clientes.

Na edição de fevereiro, a Revista EXAME contou em detalhes as estratégias do Mercado Livre, e Tulio veio ao talk show para falar em detalhes sobre a frente financeira da empresa.

Além de Tulio, já estiveram no programa Abilio Diniz (GPA), Felipe Miranda (Empiricus), Eduardo Mufarej (GK Ventures), Augusto Lins (Stone), Rodrigo Abreu (Oi), Cláudia Woods (WeWork), Daniel Silveira (Avon), Carlos Brandão (Iguá Saneamento), além da dupla de fundadores da OpenCo, Sandro Reiss e Rafael Pereira e de Fersen Lambranho, presidente do conselho de administração da GP Investimentos e da G2D. Também passaram pela mesa de conversa do programa Marcelo Barbosa, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Daniel Castanho, fundador e presidente do conselho de administração da Ânima Educação, Daniel Peres, fundador da Tropix, um market-place de NFTs de arte digitais, para destrinchar o metaverso, Ricardo Mussa, presidente da Raízen, e Ricardo Faria, o empresário que é o maior emergente do setor de agronegócios do país.

