TALK SHOW EXAME IN: CEO da Alpargatas prepara o negócio para mais 100 anos

“Tenho trabalho para muitos anos pela frente com Havaianas e Rothy’s. Nesse momento, buscar outras oportunidades seria me distrair”, enfatiza Roberto Funari, presidente da Alpargatas, companhia com 112 anos de história, dona da marca brasileira e acionista relevante da companhia original de São Francisco (EUA). Beto, como é conhecido, é o entrevistado dessa quinzena do talk show EXAME IN. Na conversa, ele conta como a empresa cresceu nos últimos anos e quais são os planos de expansão para os próximos, com forte digitalização da empresa e dos canais, junto com forte internacionalização. "Meu projeto é tornar a Alpa um negócio para mais 100 anos", diz.

A Havaianas, que neste 2022 completa 60 anos de existência, conseguiu um feito em sua trajetória só comparável a duas marcas globais: Nike e Adidas. “Que eu tenha conseguido mapear”, afirma Beto, sobre a força da presença mundo afora. Embora em segmentos bem diferentes, só a Havaianas, nesse mercado altamente pulverizado que é o de calçados, conseguiu a mesma dispersão que as duas fabricantes de artigos esportivos. A marca brasileira de flip flops está presente em mais de 130 países, mais de 20 deles com operação direta. Na Itália, meca do design e das grandes marcas de moda, tem uma participação de 25% do mercado.

Beto chegou na Alpargatas como membro do conselho de administração, em 2018, pouco depois de a companhia ser adquirida pela Itaúsa e pela BW, da família Moreira Salles. Antes, foi um ativo histórico do grupo Camargo Corrêa e que ficou também por aproximadamente dois anos sob controle da J&F, holding da família Batista.

Após quase um ano no conselho, estudando o setor, Beto assumiu a cadeira de CEO e, desde então, diversas mudanças foram implementadas no negócio, como a venda das demais marcas e o foco absoluto em calçados. Nesse caminho, arrecadou mais de R$ 1 bilhão com a alienação dos negócios considerados fora do novo core business. A Havaianas se tornou o centro das atenções e então foi definido um plano de expansão internacional e de transformação da Alpargatas em uma plataforma de marcas globais de calçados confortáveis.

O projeto da companhia está calcado no que Beto chama de três “mega tendências”: casualização do uso de calçados confortáveis, mas com estilo, o fortalecimento das relações com consumidores a partir do universo digital e a expansão do consumo consciente. “Isso tudo vai revolucionar a indústria de calçados”, prevê o executivo. Confira a conversa na íntegra no link ao fim da matéria.

A companhia elegeu, a princípio, seis grandes mercados para expandir ainda mais a Havaianas: os dois maiores mercados do mundo, Estados Unidos e China, e ainda os países europeus Itália, Inglaterra, Espanha e França. “Conforme a evolução, vamos promover países para essa lista. Daqui cinco anos, a Havaianas terá 10 big bets.”

Além disso, a companhia agora prepara um plano de globalização para a Rothy's, a marca americana de calçados feitos a partir da fibra produzida com garrafas PET recicladas. “Temos 49,9% da Rothy’s e ainda temos que alcançar os 100%”, ressalta ele, quando fala sobre porque não fazer novas aquisições no momento. “Estamos inaugurando a loja de número 17 da marca. Quando fizemos o investimento, eram três ou quatro unidades, apenas.” A marca, que iniciou no mercado de sapatilhas, já tem uma lista de produtos e deve chegar ao Brasil e à Europa.

A Alpargatas pagou R$ 2,7 bilhões pela atual fatia na Rothy's, cuja aquisição foi anunciada em dezembro, e em janeiro levantou R$ 2,5 bilhões com uma oferta de ações. "Os investidores internacionais brilham os olhos com nossa força global. Falamos muito disso durante o road show."

O plano da Havaianas para os próximos anos é fazer sua participação no mercado global de flip flops passar de 3% para 10% ou acima. Contas feitas com os números usados pela empresa é uma fatia equivalente a pelo menos US$ 900 milhões. Em sandálias, mercado que a marca brasileira também está se posicionando, o plano é ter pelo menos 3% — “hoje, temos menos de 1%”. São outros US$ 270 milhões. Ao câmbio atual, são mais de R$ 5,5 bilhões em exportações. O objetivo não tem um prazo, mas é para isso que a companhia está sendo preparada. Em 2021, a Alpargatas teve uma receita líquida próxima de R$ 4 bilhões e, desse total, R$ 1,2 bilhão vieram das vendas internacionais.

O programa recebe grandes personalidades do mundo corporativo e financeiro para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação.

