Petz: IPO sai no meio da faixa de preço e indica pressão por desconto

O preço da ação no IPO da cobiçada Petz, rede de varejo de produtos para animais de estimação, já foi definido. Para surpresa geral, ficou no meio do intervalo sugerido: em 13,75 reais por ação. O piso era 12,25 reais e o teto, 15,25 reais por ação. Com isso, o valor base da oferta fica em 2,25 bilhões de reais, sem considerar o lote extra. A venda é coordenada pelo Itaú BBA, e o sindicato de bancos inclui ainda Santander, Bank of America, J.P. Morgan e BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Apesar do grande interesse pela companhia — a primeira do ramo na bolsa —, os investidores acharam os múltiplos da transação salgados. Já no preço intermediário, o valor da empresa na estreia equivale a 55 vezes o lucro estimado para 2021. De janeiro a junho deste ano, a rede teve lucro líquido de 22 milhões de reais. O livro de ofertas ainda não fechou completamente, embora o preço já esteja estabelecido. Por esse valor da ação, a Petz chegará ao pregão avaliada em pouco mais de 5 bilhões de reais. Mesmo considerado caro desde a largada, o negócio chamou a atenção de diversos investidores.

A oferta é predominantemente secundária, com a maior parte das vendas pelo fundo de private equity Warburg Pimcus, que entrou no negócio em 2013 e detém atualmente 55% do capital. O fundador Sérgio Zimerman também venderá uma parte dos papéis que possui, mas ficará ainda com 35% da companhia. A operação marca a retomada da prevalência econômica de Zimerman no negócio, ao fim do ciclo de investimento do fundo de participações.

A fatia do Warburg, que impulsionou a companhia nos últimos anos, poderá cair para 20% ou 12%, a depender da demanda e da quantidade de ações efetivamente vendidas. Portanto, nesse preço, pode obter entre 1,5 bilhão de reais e 2 bilhões de reais.

A Petz, que opera uma rede com 110 lojas, ficará com pouco menos de 340 milhões de reais para o caixa, fruto da parcela primária da oferta. A maior parte dos recursos, cerca de 85%, será destinada para aberturas de novas lojas e o restante, para tecnologia. Nos primeiros seis meses deste ano, a empresa teve receita líquida de 617 milhões de reais, com crescimento de 36% sobre igual período do ano passado.

Com a fila de operações na Comissão de Valores Mobiliárias (CVM) acumulando 52 companhias, os investidores estão mais seletivos e exigentes. Até mesmo porque, apesar da grande liquidez do mercado, os recursos não são infinitos. Os dois últimos IPOs realizados, a companhia de construção e incorporação imobiliária Lavvi, que tem a Cyrela como sócia, e a rede de farmácias Pague Menos tiveram de vender suas ações abaixo do piso da faixa de preço sugerida.