O que ensinam os negócios mais antigos do mundo

A média de vida de um negócio nos Estados Unidos é de aproximadamente 21 anos. Algumas empresas, no entanto, duram mais — muito mais.

Um exemplo é a Kongo Gumi, uma empresa de construção japonesa fundada em 578 d.C., ou a Santa Maria Novella, uma farmácia italiana que perfuma a elite desde quando Michelangelo ainda decorava tetos.

Abaixo, as lições de longevidade de empresas com experiência mais do que suficiente.

Kongo Gumi Co., fundada em 578

Lição: Encontre um nicho e não solte

Até se tornar uma subsidiária do grupo de construção Takamatsu em 2006, a Kongo Gumi era a empresa em operação contínua mais antiga do mundo. Mesmo como subsidiária, ainda faz as coisas do jeito antigo. Sua especialidade é a restauração de templos budistas e outros edifícios históricos. Os colaboradores eram treinados por mais de dez anos, período durante o qual eram às vezes colocados uns contra os outros, competindo para ver qual artesão demonstrava mais habilidade trabalhando com a madeira e argila tradicionalmente usadas na construção de templos.

"Acho que é aí que as coisas se perderam em muitas outras tradições ou profissões, porque as pessoas não estavam interessadas ou houve realmente uma desvalorização de parte desse trabalho", diz Danielle Willkens, professora de arquitetura no Instituto de Tecnologia da Geórgia. Ao manter essas técnicas vivas, a Kongo Gumi se tornou indispensável para a preservação da arquitetura japonesa.

St. Peter Stiftskulinarium, fundada por volta de 803

Lição: Não tenha medo de diversificar

Notado por um cortesão de Carlos Magno como tendo uma das melhores coleções de vinhos da Europa, o St. Peter Stiftskulinarium tem encantado os gastrônomos em Salzburgo, Áustria, por mais de 1.200 anos. Se não é o restaurante mais antigo do mundo, está entre eles.

A adega, construída para armazenar os tesouros dos monges no mosteiro adjacente, foi o início do restaurante, diz Nora Wunderwald, representante de relações públicas do St. Peter. Afinal, diz ela, os clientes, que ao longo dos séculos incluíram Mozart, Fausto e Karl Lagerfeld (homenageado no restaurante pela Chanel), precisavam de algo para comer como acompanhamento ao vinho. Os atuais operadores do restaurante, Veronika Kirchmair e Claus Haslauer, fizeram questão de diversificar o cardápio além de schnitzel e strudel.

As ofertas deste mês incluem filé de truta confitado, Wellington de alcachofra e uma inovação com a qual Carlos Magno e seus compatriotas certamente teriam se maravilhado: o brunch.

The Olde Bell, fundada em 1135

Lição: A decoração pode mudar, mas o serviço não

Era uma vez, talvez durante o reinado do rei Estevão (que passou a maior parte de seu reinado lutando com sua prima Matilda, a imperatriz do Sacro Império Romano), um tempo em que você poderia chegar ao hotel Olde Bell, a cerca de 56 quilômetros de Londres, esperando por uma caneca de cerveja e um pedaço de pão para mergulhar no seu ensopado antes de adormecer em um colchão recheado de crina de cavalo e, de manhã, continuar seu caminho pela Inglaterra medieval.

Desde então, o Olde Bell expandiu para incluir mais acomodações e um abrigo antinuclear transformado em adega de vinhos. Mas a ideia de que todo viajante cansado e sedento merece um lugar para descansar e uma caneca de cerveja permanece a mesma, diz a gerente de vendas Debi Hayes: "Exceto que agora temos colchões mais confortáveis".

A história, é claro, gera mais história, com Winston Churchill, Boris Karloff, Franklin Delano Roosevelt e Elizabeth Taylor tendo passado algum tempo nos quartos aconchegantes do hotel e no bar ainda mais aconchegante, onde seções das paredes originais são cobertas com vidro para mantê-las estáveis.

Santa Maria Novella, fundada em 1612 (farmácia desde 1542)

Lição: Produtos exclusivos são exclusivos por um motivo

Para Gian Luca Perris, CEO e "nariz" da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, a fragrância mais duradoura da marca está inextricavelmente ligada à sua patrona mais famosa, Catarina de Médici. Acqua della Regina, com notas de cabeça de petitgrain e uma base de almíscar, ainda é um dos produtos mais vendidos da Santa Maria Novella, uma oportunidade para os compradores de hoje capturarem um pouco do glamour e romance de antigamente.

Na narrativa de Perris, em 1533, a princesa, como parte de seu séquito de casamento, trouxe um fabricante de perfumes que dizia ter sido criado pelos frades de Santa Maria Novella. Os frades, que chamavam o mosteiro da Igreja de Santa Maria Novella de lar, há muito se dedicavam às águas perfumadas, frequentemente consideradas como afastadoras de pragas. Catarina, possivelmente a maior "it girl" do século XVI, foi ao mesmo tempo uma patrona e uma musa para a farmácia; para seu perfume de casamento, seu perfumista estava pronto para criar seu melhor perfume até então. "ele criou um presente de casamento para o futuro marido de Catarina: um perfume que encantou as cortes da França ao incorporar a elegância e graça de Florença", diz Perris.

Brooks Brothers, fundada em 1818

Lição: Concentre-se no seu cliente principal

Fundada como uma pequena fabricante e loja de roupas em Lower Manhattan, a Brooks Brothers tem fornecido camisas engomadas e blazers azuis para estudantes de escolas preparatórias e banqueiros de Wall Street há 200 anos, pioneira no terno pronto para vestir e cobrindo os núcleos dos escritórios do centro com lojas abastecidas com gravatas e lenços de bolso para emergências.

Quando Ken Ohashi assumiu a empresa no final de 2020, encontrou um momento complicado para uma marca que depende das pessoas querem – e precisarem -- se vestir bem. Para Ohashi, a chave para superar o período de quarentena da Covid era descobrir o que seus clientes fiéis poderiam querer mais. A resposta eram roupas casuais.

Itens como camisas listradas de rugby oversized e calças de veludo cotelê bordadas com alegres cachorros de caça agora representam 40% do negócio da empresa, ante 20% antes da pandemia. Ohashi enfatiza, no entanto, que o sportswear da Brooks Brothers é feito do jeito da Brooks Brothers. "Nosso cliente principal adora nossas calças de moletom porque você pode mandar colocar o monograma nelas", diz.

Consolidated Edison, fundada em 1823 (como New York Gas Light Co.)

Lição: Localização, localização, localização

A ConEd, fornecedora de energia para a cidade de Nova York e muitos de seus condados vizinhos, é a empresa em operação contínua mais antiga listada na Bolsa de Valores de Nova York. Ela antecede até Thomas Edison - quando ele nasceu em 1847, a empresa que um dia levaria seu nome era conhecida como New York Gas Light Co.

Depois de dominar o mercado de luzes a gás em Manhattan, a empresa - renomeada New York Steam Co. no início dos anos 1880 - estava pronta para se tornar uma grande player na cidade de Nova York recém-eletrificada do final do século XIX. Mas não era a única empresa com esses planos. Na década de 1890, nada menos que 30 empresas buscavam fornecer eletricidade para as casas e empresas de Nova York e do Condado de Westchester.

Segundo Dan Taft, engenheiro-chefe de operações centrais na ConEd, "ao instalar os cabos alimentadores elétricos originais nas ruas do Lower Manhattan em 1882, Edison ficou tão impressionado com a qualidade do trabalho de instalação de tubulações feito simultaneamente pela New York Steam Co. que fez arranjos para enviar vapor excedente de sua Pearl Street Station para o sistema de vapor, tornando-se assim o primeiro co-gerador".

Na metade da década de 1920, a concorrência foi praticamente eliminada, deixando a ConEd (o nome se tornou oficial em 1936) como a única fonte de luz elétrica em uma cidade que consome muito dela.