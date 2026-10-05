SumUp capta R$ 700 milhões para antecipar vendas de pequenos negócios

RESUMO ＋ A empresa de serviços financeiros e maquininhas de cartão SumUp captou R$ 700 milhões em três FIDCs em 17 de setembro para ampliar a antecipação de recebíveis no Brasil. A operação, coordenada pelo banco Bradesco BBI, permite que micro e pequenos negócios recebam antes os valores de vendas a prazo mediante o pagamento de uma taxa.

A SumUp, empresa de serviços financeiros e maquininhas de cartão, captou R$ 700 milhões por meio de três Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) para ampliar a antecipação de recebíveis de seus clientes no Brasil. A operação permite que micro e pequenos negócios recebam antes os valores de vendas feitas a prazo, mediante o pagamento de uma taxa.

As emissões foram realizadas em 17 de setembro, com o Bradesco BBI como coordenador exclusivo. A captação foi dividida entre os fundos SumUp Smart V, com R$ 350 milhões em cotas seniores, Smart VI, com R$ 250 milhões, e Smart VII, com R$ 100 milhões. Os fundos têm como lastro recebíveis de cartões de crédito de diferentes emissores.

A SumUp recorre aos FIDCs desde 2021, quando levantou R$ 300 milhões em sua primeira operação com recebíveis de cartão. Naquele ano, também estruturou, em parceria com o BNDES, um fundo voltado à oferta de microcrédito. Vieram depois uma captação de R$ 200 milhões em 2022 e outra de R$ 500 milhões em 2023. Em 2025, a companhia captou R$ 1,75 bilhão via FIDCs, distribuídos em cinco operações. A nova rodada dá sequência ao uso do mercado de capitais para financiar os serviços oferecidos aos clientes.

A captação ocorre após a autorização do Banco Central para transformar a SumUp de Sociedade de Crédito Direto (SCD) em Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), categoria conhecida como financeira. A mudança integra a expansão da atuação da empresa no mercado financeiro brasileiro.

Das maquininhas aos serviços financeiros

Fundada em 2012 na Europa, a SumUp chegou ao Brasil em 2013, com foco em permitir que pequenos comerciantes e profissionais autônomos aceitassem pagamentos com cartão. As maquininhas foram a porta de entrada para uma oferta que passou a incluir conta digital, empréstimos e links de pagamento. Segundo a companhia, seus serviços atendem mais de 4 milhões de pequenos negócios em 37 mercados.

A expansão atraiu investidores internacionais. Em 2022, a SumUp levantou 590 milhões de euros em uma rodada que avaliou a empresa em 8 bilhões de euros, liderada pela Bain Capital Tech Opportunities, com participação de gestoras como BlackRock e Centerbridge.

No Brasil, a antecipação de recebíveis e a oferta de crédito ampliam a atuação para além do processamento de pagamentos. A empresa passa a disputar também os recursos que os pequenos negócios usam para financiar estoques e cobrir despesas — demanda que a nova captação busca atender.