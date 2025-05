Tudo o que rolou na nona rodada do Brasileirão 2025 e classificação atualizada

A nona rodada do Brasileirão 2025 foi marcada por jogos emocionantes e resultados que movimentaram a tabela da competição.

Ao longo do fim de semana, foram anotados 19 gols em 10 partidas, com uma média de 1,9 gol por jogo.

Vitórias importantes no sábado

No sábado, 17, a rodada teve início com três jogos decisivos. O Vasco venceu o Fortaleza por 3 a 0 em São Januário, saindo da zona de rebaixamento.

O argentino Pablo Vegetti marcou dois gols e agora divide a artilharia do campeonato. A vitória dá novo fôlego ao clube carioca, que tenta se firmar na primeira metade da tabela.

O Ceará também venceu, batendo o Sport por 2 a 0 no Castelão. Com o resultado, o time pernambucano segue na lanterna da tabela, praticamente rebaixado. Já no Morumbi, o São Paulo conseguiu uma virada sobre o Grêmio, vencendo por 2 a 1. A derrota jogou o time gaúcho para a zona de rebaixamento.

Domingo com clássicos e equilíbrio

O domingo, 18, foi marcado por quatro clássicos regionais que agitaram a rodada. O Corinthians venceu o Santos por 1 a 0 na Neo Química Arena, em um jogo de forte marcação e poucas chances claras.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia superou o Vitória por 2 a 1 em um Ba-Vi muito disputado. Já o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Juventude, caindo para a nona posição na tabela. O Internacional também ficou no 1 a 1 com o Mirassol, jogando em casa, e permanece na 15ª colocação.

Os empates frustraram os planos de crescimento de Fluminense e Internacional na competição.

Palmeiras na liderança e Z-4 indefinido

Com os resultados da rodada, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 19 pontos, seguido de perto por Flamengo e Bragantino, ambos com 17 pontos. O Vasco subiu para a 11ª posição, enquanto o Sport permanece na última colocação com apenas 2 pontos.

O Bahia e o Ceará, ambos com 15 pontos, se aproximam do G6 e aguardam o complemento da rodada para confirmar suas posições. A luta pelas primeiras posições e contra o rebaixamento segue aberta e intensa.