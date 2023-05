Torcedores do Palmeiras compram 100 mil fan tokens do clube em menos de um dia

O Palmeiras e a Socios.com lançaram nesta quarta-feira o VERDAO, Fan Token oficial do clube. Com uma oferta inicial, com preço fixo e volume limitado, os torcedores puderam adquirir os tokens VERDAO para ingressar em um ambiente com atividades exclusivas, como participação em votações/enquetes, jogos interativos e testes de conhecimento e habilidades sobre o clube, permitindo acumular pontos que podem ser trocados por experiências e prêmios únicos. Os tokens se esgotaram em menos de doze horas após o lançamento.

Com o valor de US$ 1 a unidade (aproximadamente R$ 5,05), os tokens VERDAO foram disponibilizados no aplicativo da Socios.com, em duas etapas. Na primeira, com duração de 24 horas (mas que levo menos que doze), cada torcedor podia comprar até 100 tokens. Já na segunda fase, que começa nesta quinta-feira, o número de tokens que poderão ser adquiridos por pessoa será ilimitado, até que se esgote o total de 100 mil tokens VERDAO disponibilizados neste FTO® (Fan Token Offering, sigla para essa oferta inicial dos Fan Tokens). Após o término do FTO, sócios-torcedores ativos no Programa Avanti terão direito a garantir um bônus de um fan token não-negociável a cada token comprado nas primeiras 24 horas.

Como vai fucnionar o fan token do Palmeiras?

Entre as experiências disponíveis, estão encontros com atletas e ídolos do clube, participação na escolha de alguns itens relacionados a jogos (como a bandeirinha de escanteio e a braçadeira do capitão), acesso a objetos de colecionador, visitas à Academia de Futebol e ao Allianz Parque, entre muitas outras coisas.

Na primeira enquete on-line do clube, exclusiva para quem comprou os Fan Tokens no lançamento, os torcedores puderam votar para decidir qual será a experiência inicial oferecida para a comunidade: as opções serão um treino de goleiros com Weverton, um workshop de pênaltis com Raphael Veiga ou um desafio de bicicleta com Rony. A experiência vencedora será oferecida como parte das vantagens exclusivas de participar da comunidade do VERDAO na plataforma.