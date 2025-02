Santos x São Paulo: onde assistir e horário pelo Paulistão

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado, 1º de fevereiro, às 20h30, na Vila Belmiro, agora chamada Vila Viva Sorte, em Santos. O clássico é válido pelo Campeonato Paulista e terá transmissão da TNT e Max.

O Peixe busca uma vitória importante diante do rival para se consolidar na competição e ganhar confiança na temporada. Já o Tricolor Paulista, sob o comando do técnico Thiago Carpini, quer se impor fora de casa e conquistar um resultado positivo no estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x São Paulo hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, às 20h30, entre **Santos e São Paulo** terá transmissão ao vivo na **TNT e Max**.

Como assistir online o jogo Santos x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo **Max**.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.