Rebranding da marca Senna ganha contorno com campanha “Busque sua Verdade”

Senna ainda é um dos grandes ídolos do esporte mundial. E pra manter potente e com grande alcance sua marca também para os novas gerações, quem dela cuida decidiu que um rebranding seria interessante. Lançada essa semana, é a primeira campanha da marca Senna após a empresa Senna Brands, que administra também a marca Senninha, firmar-se independente do Instituto Ayrton Senna. Também é um dos primeiros projetos da agência Asia, desde que foi criada pelos empresários Sérgio Brandão e Vico Benevides em outubro de 2022, a partir da conquista da GWM, e conta com investimentos dos sócios da Africa e do grupo Omnicom.

O vídeo-manifesto, com o novo slogan "Busque sua Verdade", reflete a ideologia do piloto de persistência e superação para alcance dos objetivos. Por isso, é protagonizado por sete personagens reais que representam histórias de busca e encontro de suas verdades. E o trabalho da produção vai além: a narração é feita com a voz de Ayrton Senna, gerada por Inteligência Artificial e as melhores tomadas criadas pelo computador foram escolhidas diretamente pela CEO da Senna Brands, Bianca Senna, filha de Viviane Senna e sobrinha do piloto.

“Nossa busca é por conectar a essência de quem foi o piloto, esse herói nacional, com o ser humano Ayrton. Por isso era muito importante a gente entender o que está por trás de tudo que o Ayrton fez, essa busca diária dele pela superação” destaca Vico Benevides, co-founder e CCO da agência ASIA, com exclusividade à Exame.

O legado de Senna atravessa décadas inspirando gerações e a campanha prova que é possível transportá-lo para a atualidade sem perder a essência do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Abaixo, você confere a fala exclusiva de Vico sobre a campanha, além do vídeo completo da ação.