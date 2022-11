Memes da derrota da Alemanha e goleada da Espanha na Copa viralizam; veja os mais engraçados

Depois de vencer a Copa do Mundo em 2014 e cravar o dolorido 7 a 1 na seleção brasileira, a Alemanha não tem mais um bom desempenho em Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o Japão venceu a disputa por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo E. Essa é a segunda derrota consecutiva da Alemanha em estreia de Copa do Mundo. Em 2018, a seleção foi derrotada pelo México.

Marrocos e Croácia abriram o dia no empate: zero a zero. A Bélgica chegou à vitória por 1 a 0 e a Espanha fez história: cravou 7 a 0 contra a Costa Rica em sua estreia no campeonato.

Com os placares atípicos, os milhões de torcedores brasileiros que acompanharam os jogos ao vivo comentaram as partidas. Diversas piadas, os famosos "memes", lotaram a internet com associações de diversos momentos inusitados.

Veja abaixo quais foram os "memes" mais engraçados desta quarta-feira:

Brasileiro: De boas, sem ressentimento com a Alemanha poxa. Japão faz gol na Alemanha Brasileiro: pic.twitter.com/JjPB44EKhI — João motorista de avião (@rvdribeiro) November 23, 2022

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MINHA NOSSA SENHORA! 🇯🇵 O JAPÃO VIROU O JOGO PRA CIMA DA ALEMANHA! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 😂😂😂 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/cUAXFrzE6V — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 23, 2022

imagina perder por uma diferença de 7 gols numa copa do mundo ainda bem que o brasil nunca se submeteu a isso — paiva (@paiva) November 23, 2022

“Esse ano nem vou me iludir com o Brasil na Copa” Eu agora: pic.twitter.com/cyaMELMnwr — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) November 23, 2022

INACREDITÁVEL O QUE ESSA COPA TÁ FAZENDO COM O BOLÃO DA GALERA — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) November 23, 2022

JAPAO GANHANDO DE VIRADA PELA PRIMEIRA VEZ DA HISTORIA AINDA NUMA ESTREIA DA COPA E EM CIMA DA ALEMANHAAApic.twitter.com/Nfh8jxyWCH — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) November 23, 2022

"assistindo Espanha e Costa Rica pelo futebol"

o futebol: pic.twitter.com/LSZnv8QU58 — malu (@pwcygirl) November 23, 2022

brasileiros torcendo pro Japão O japão: pic.twitter.com/tBj1tg53qd — Filosofia Moderna (@FilosofiaMderna) November 23, 2022

Toma, Costa Rica. É pesada, mas você aguenta Espanha Gavi sete a zero 7x0 Navas Canadá Bélgica

#FIFAWorldCup #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/JoW4KJitUL — Reinaldo (@_rreinaldo) November 23, 2022

Canadá: hoje vou fazer meu primeiro gol em Copas

Bélgica: pic.twitter.com/xQgj5ndwN1 — Nubank (@nubank) November 23, 2022

