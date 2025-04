Manga, goleiro que fez história no Botafogo, morre aos 87 anos

Haílton Corrêa de Arruda, conhecido no mundo do futebol como Manga, faleceu nesta terça-feira, aos 87 anos, no Hospital Rio Barra, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol sul-americano e ídolo eterno do Botafogo, ele enfrentava uma batalha contra o câncer de próstata.

Manga completaria 88 anos no próximo dia 26 de abril, data que passou a ser celebrada como o "Dia do Goleiro" em homenagem à sua importância para a posição.

Sua trajetória no Botafogo começou em 1959 e seguiu até 1968. Nesse período, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Carioca (1961, 1962, 1964 e 1966) e do Torneio Rio-São Paulo (1962, 1964 e 1966). Com um total de 442 partidas e 20 títulos conquistados, ele se tornou o atleta mais vitorioso da história do clube.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo", escreveu o time alvinegro nas redes sociais.

Para homenagear o ex-goleiro, o presidente do Botafogo Social, João Paulo de Magalhães Lins, disponibilizou o salão nobre de General Severiano para a realização do velório.

Manga iniciou a carreira no Sport e defendeu ao longo dos anos equipes como Botafogo, Nacional (Uruguai), Internacional, Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil (Equador). Acumulou títulos importantes por todos os clubes que defendeu, incluindo a conquista da Libertadores e do Mundial em 1971, pelo Nacional uruguaio.