Jogos de hoje, sexta-feira, 25; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Campeonato Saudita, do Campeonato Alemão, da Premier League, da La Liga, do Campeonato Francês e do Brasileirão Série B são os destaques desta sexta-feira de futebol.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

16h - Chelsea x Luton Town - Star+

Campeonato Saudita

15h - Al Fateh x Al Nassr - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato alemão

15h30 - RB Leipzig x Stuttgart - Onefootball (App) e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato francês

16h - Nantes x Monaco - Star+

La Liga

16h30 - Celta de Vigo x Real Madrid - ESPN e Star+

Brasileirão Série B

19h - Ponte Preta x Londrina - SporTV e Premiere

- 19h - Sport x Ituano - SporTV e Premiere

O jogo Al Fateh x Al Nassr terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 15h.

O jogo Celta de Vigo x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 16h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 25.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 25.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 25.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 25.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h30 - Celta de Vigo x Real Madrid - La Liga

SporTV

19h - Ponte Preta x Londrina - Brasileirão Série B

19h - Sport x Ituano - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Ponte Preta x Londrina - Brasileirão Série B

19h - Sport x Ituano - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h - Chelsea x Luton Town - Premier League

16h - Nantes x Monaco - Campeonato Francês

16h30 - Celta de Vigo x Real Madrid - La Liga

GOAT