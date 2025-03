Jogos de hoje, domingo, 9 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Real Madrid x Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol, Manchester United x Arsenal pela Premier League e Corinthians x Santos na semifinal do Paulistão são os destaques do futebol neste domingo, 9 de março.

A programação do dia também conta com partidas da Supercopa do Brasil Feminina, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Argentino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol

10h - Getafe x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+

12h15 - Real Madrid x Rayo Vallecano - ESPN e Disney+

14h30 - Athletic Bilbao x Mallorca - ESPN e Disney+

14h30 - Real Bétis x Las Palmas - Disney+

17h - Real Sociedad x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Premier League

11h - Chelsea x Leicester - ESPN 4 e Disney+

11h - Tottenham x Bournemouth - Disney+

13h30 - Manchester United x Arsenal - Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Hellas Verona x Bologna - Disney+

11h - Napoli x Fiorentina - ESPN 2 e Disney+

14h - Empoli x Roma - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Juventus x Atalanta - ESPN e Disney+

Supercopa do Brasil Feminina (quartas de final)

16h - Real Brasília x Flamengo - Globo e Sportv

16h - Grêmio x Corinthians - Globo e Sportv

Paulistão (semifinal)

18h30 - Corinthians x Santos - Record, CazéTV, Max, PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Carioca (semifinal)

18h - Volta Redonda x Fluminense - Band, Premiere e Canal GOAT

Campeonato Argentino

19h15 - River Plate x Atlético Tucumán - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Newell's Old Boys x Belgrano - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - Canal GOAT e Onefootball

13h30 - Hoffenheim x Heidenheim - TV Cultura e Onefootball

MLS

17h - Inter Miami x Charlotte FC - Apple TV+

