Jogos de hoje, domingo, 12: onde assistir ao vivo e horários

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 02h30.
O domingo promete grandes emoções nos gramados. Com partidas desde a madrugada até a noite, há opções para todos os gostos: futebol feminino, seleções em eliminatórias, clubes em ação nas ligas nacionais e muito mais. Confira abaixo a programação completa, separada por tipo de campeonato:
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|San Marino x Chipre
|10h
|Sportv
|Sim
|Escócia x Bielorrússia
|13h
|Sportv
|Sim
|Holanda x Finlândia
|13h
|ESPN e Disney+
|Sim
|Ilhas Faroé x República Tcheca
|13h
|Disney+
|Sim
|Croácia x Gibraltar
|15h45
|ESPN 4 e Disney+
|Sim
|Dinamarca x Grécia
|15h45
|Sportv
|Sim
|Lituânia x Polônia
|15h45
|Disney+
|Sim
|Romênia x Áustria
|15h45
|Disney+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Zâmbia x Níger
|10h
|FIFA+
|Sim
|Chade x República Centro-Africana
|13h
|FIFA+
|Sim
|Burquina Fasso x Etiópia
|16h
|FIFA+
|Sim
|Djibouti x Serra Leoa
|16h
|FIFA+
|Sim
|Egito x Guiné Bissau
|16h
|FIFA+
|Sim
|Gana x Comores
|16h
|FIFA+
|Sim
|Mali x Madagascar
|16h
|FIFA+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Chelsea (F) x Tottenham (F)
|8h
|Canal GOAT
|Sim
|Arsenal (F) x Brighton (F)
|10h30
|ESPN, Disney+ e Canal GOAT
|Sim
|Liverpool (F) x Manchester City (F)
|12h45
|ESPN 4 e Disney+
|Sim
|Angel City (F) x Houston Dash (F)
|18h
|ESPN 3 e Disney+
|Sim
|Atlético San Luis (F) x Toluca (F)
|20h
|Disney+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Novorizontino x Operário-PR
|16h
|ESPN e Disney+
|Sim
|Criciúma x América-MG
|18h30
|Disney+
|Sim
|Vila Nova x Amazonas
|18h30
|Disney+
|Sim
|Cuiabá x Coritiba
|20h30
|RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Montevideo City Torque x Montevideo Wanderers
|10h30
|Disney+
|Sim
|Juventud de Las Piedras x River Plate-URU
|13h
|Disney+
|Sim
|Danubio x Nacional-URU
|16h
|Disney+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|River Plate x Sarmiento Junin
|19h15
|Disney+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Sanfrecce Hiroshima x Yokohama FC
|3h
|Canal GOAT
|Sim
|Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol
|4h
|Canal GOAT
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Noruega sub-20 x França sub-20
|20h
|FIFA+
|Sim
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Austin FC x Los Angeles FC
|20h
|Apple TV+
|Sim