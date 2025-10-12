Esporte

Jogos de hoje, domingo, 12: onde assistir ao vivo e horários

Na Europa, Holanda e Croácia entram em campo em busca de uma vaga para a Copa de 2026

O domingo promete grandes emoções nos gramados. Com partidas desde a madrugada até a noite, há opções para todos os gostos: futebol feminino, seleções em eliminatórias, clubes em ação nas ligas nacionais e muito mais. Confira abaixo a programação completa, separada por tipo de campeonato:

 

🌍 Eliminatórias Europeias

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
San Marino x Chipre10hSportvSim
Escócia x Bielorrússia13hSportvSim
Holanda x Finlândia13hESPN e Disney+Sim
Ilhas Faroé x República Tcheca13hDisney+Sim
Croácia x Gibraltar15h45ESPN 4 e Disney+Sim
Dinamarca x Grécia15h45SportvSim
Lituânia x Polônia15h45Disney+Sim
Romênia x Áustria15h45Disney+Sim

🌍 Eliminatórias Africanas

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Zâmbia x Níger10hFIFA+Sim
Chade x República Centro-Africana13hFIFA+Sim
Burquina Fasso x Etiópia16hFIFA+Sim
Djibouti x Serra Leoa16hFIFA+Sim
Egito x Guiné Bissau16hFIFA+Sim
Gana x Comores16hFIFA+Sim
Mali x Madagascar16hFIFA+Sim

👩 Futebol Feminino

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Chelsea (F) x Tottenham (F)8hCanal GOATSim
Arsenal (F) x Brighton (F)10h30ESPN, Disney+ e Canal GOATSim
Liverpool (F) x Manchester City (F)12h45ESPN 4 e Disney+Sim
Angel City (F) x Houston Dash (F)18hESPN 3 e Disney+Sim
Atlético San Luis (F) x Toluca (F)20hDisney+Sim

🇧🇷 Brasileirão Série B

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Novorizontino x Operário-PR16hESPN e Disney+Sim
Criciúma x América-MG18h30Disney+Sim
Vila Nova x Amazonas18h30Disney+Sim
Cuiabá x Coritiba20h30RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+Sim

🇺🇾 Campeonato Uruguaio

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Montevideo City Torque x Montevideo Wanderers10h30Disney+Sim
Juventud de Las Piedras x River Plate-URU13hDisney+Sim
Danubio x Nacional-URU16hDisney+Sim

🇦🇷 Campeonato Argentino

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
River Plate x Sarmiento Junin19h15Disney+Sim

🇯🇵 Copa da Liga Japonesa

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Sanfrecce Hiroshima x Yokohama FC3hCanal GOATSim
Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol4hCanal GOATSim

🌍 Mundial Sub-20

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Noruega sub-20 x França sub-2020hFIFA+Sim

🇺🇸 MLS (Major League Soccer)

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Austin FC x Los Angeles FC20hApple TV+Sim
