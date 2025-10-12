Jogos de hoje, domingo, 12: onde assistir ao vivo e horários

O domingo promete grandes emoções nos gramados. Com partidas desde a madrugada até a noite, há opções para todos os gostos: futebol feminino, seleções em eliminatórias, clubes em ação nas ligas nacionais e muito mais. Confira abaixo a programação completa, separada por tipo de campeonato:

🌍 Eliminatórias Europeias

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real San Marino x Chipre 10h Sportv Sim Escócia x Bielorrússia 13h Sportv Sim Holanda x Finlândia 13h ESPN e Disney+ Sim Ilhas Faroé x República Tcheca 13h Disney+ Sim Croácia x Gibraltar 15h45 ESPN 4 e Disney+ Sim Dinamarca x Grécia 15h45 Sportv Sim Lituânia x Polônia 15h45 Disney+ Sim Romênia x Áustria 15h45 Disney+ Sim

🌍 Eliminatórias Africanas

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Zâmbia x Níger 10h FIFA+ Sim Chade x República Centro-Africana 13h FIFA+ Sim Burquina Fasso x Etiópia 16h FIFA+ Sim Djibouti x Serra Leoa 16h FIFA+ Sim Egito x Guiné Bissau 16h FIFA+ Sim Gana x Comores 16h FIFA+ Sim Mali x Madagascar 16h FIFA+ Sim

👩 Futebol Feminino

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Chelsea (F) x Tottenham (F) 8h Canal GOAT Sim Arsenal (F) x Brighton (F) 10h30 ESPN, Disney+ e Canal GOAT Sim Liverpool (F) x Manchester City (F) 12h45 ESPN 4 e Disney+ Sim Angel City (F) x Houston Dash (F) 18h ESPN 3 e Disney+ Sim Atlético San Luis (F) x Toluca (F) 20h Disney+ Sim

🇧🇷 Brasileirão Série B

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Novorizontino x Operário-PR 16h ESPN e Disney+ Sim Criciúma x América-MG 18h30 Disney+ Sim Vila Nova x Amazonas 18h30 Disney+ Sim Cuiabá x Coritiba 20h30 RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+ Sim

🇺🇾 Campeonato Uruguaio

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Montevideo City Torque x Montevideo Wanderers 10h30 Disney+ Sim Juventud de Las Piedras x River Plate-URU 13h Disney+ Sim Danubio x Nacional-URU 16h Disney+ Sim

🇦🇷 Campeonato Argentino

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real River Plate x Sarmiento Junin 19h15 Disney+ Sim

🇯🇵 Copa da Liga Japonesa

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Sanfrecce Hiroshima x Yokohama FC 3h Canal GOAT Sim Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol 4h Canal GOAT Sim

🌍 Mundial Sub-20

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Noruega sub-20 x França sub-20 20h FIFA+ Sim

🇺🇸 MLS (Major League Soccer)