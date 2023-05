Inspirado em Barcelona e Real, Vasco começa produzir conteúdos inéditos no Brasilerão

Vasco da Gama lançou um projeto multimídia inédito no Brasil. Inspirado em conteúdos produzidos por Real Madrid e Barcelona, o conceito “Collab” vai unir o Gigante da Colina e seus adversários no decorrer do Brasileirão.

A próxima fusão será com o Bahia, dia 1º de maio, em duelo válido pela terceira rodada do campeonato nacional. A diferença para o que fizeram Barça e Real é que por lá as equipes utilizaram apenas seus próprios jogadores, diferentemente do cruzmaltino, que promove esse intercâmbio virtual com as outras agremiações.

“O Vasco agora tem uma área exclusiva de conteúdo. Criamos após a temporada passada com o intuito de ampliar essa interação com o torcedor. Entendemos que ela é de extrema importância. Ativações inovadoras como essa, por meio das redes sociais, alcançam não só nossa imensa torcida e a dos adversários, como também uma camada distinta de usuários. A promoção da partida e da rica história do Vasco se amplificam com a divulgação destes conteúdos inéditos”, avalia Felippe Costa, diretor de comunicação do Vasco.

A primeira participação do projeto foi do Atlético-MG, na rodada inicial do campeonato, no último dia 15, duelo encerrado com vitória de 2 a 1 do Vasco. Um quiz sobre capítulos históricos dos dois clubes foi feito com o zagueiro Nathan Silva, do Galo, e o volante Jair, do cruzmaltino, com passagem importante também pelo alvinegro mineiro. A ação foi divulgada simultaneamente pelos canais oficiais das duas equipes.

O termo “Collab” vem de colaboração e é comum nos mundos da música e da moda, por exemplo. Com mais essa ação, o Vasco já vem buscando o público jovem e promovendo iniciativas que podem gerar novos torcedores. No ano passado, proporcionou algumas ativações com o Luva de Pedreiro, fenômeno da internet.

Artistas também vão participar do projeto

A equipe de comunicação vascaína também busca alguns artistas nacionais e internacionais, além de explorar outras áreas fora do futebol, como o “Caldeirão Vascaíno”, programa com receitas e sugestões gastronômicas para acompanhar os jogos do clube.

O Vasco também lançou um quadro dando sugestões de looks para uso nas partidas e vem estreitando relações com artistas cruzmaltinos, caso da cantora Lexa, que gravou um vídeo falando sobre o reencontro com o Maracanã e rendeu o maior engajamento da semana no TikTok ao clube.