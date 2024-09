Grêmio x Flamengo: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo, 22, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitido ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Grêmio, em 14º lugar com 28 pontos, busca escapar das últimas posições e conquistar pontos importantes em casa. O Flamengo, 4º colocado com 45 pontos, tenta se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.