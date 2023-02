FIFA: entenda como será o formato do novo Mundial de Clubes com 32 equipes

O Conselho da Fifa aprovou nesta terça-feira, 14, um novo formato para o Mundial de Clubes que será iniciado em 2025. Nesta nova competição, 32 times disputarão o torneio com vagas distribuídas pelos sete continentes.

A ideia da FIFA é atrair a atenção dos clubes para a nova competição com uma boa recompensa em dinheiro e uma disputa de alto nível. A entidade com um campeonato mais competitivo, poderia alcançar um lucro maior e conseguiria maiores patrocínios para a competição.

Este novo formato será parecido com uma Copa do Mundo, com uma sede própria e disputado de quatro em quatro anos. A Fifa definiu que as vagas serão de acordo com a distribuição definida pelas respectivas confederações dos países.

A entidade também confirmou que as próxima edição do Mundial de Clubes, que ainda será no formato atual com sete clubes, será na Arábia Saudita entre os dias 12 e 23 de dezembro.

Como será o formato do novo Mundial?

