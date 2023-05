Daniel Alves faz acordo com ex-mulher para tentar sair da prisão, diz TV

Com o pedido de liberdade recusado novamente pelo Ministério Público da Espanha, Daniel Alves está tentando de tudo para deixar a prisão. De acordo com a jornalista Mayka Navarro do programa de TV espanhola Ana Rosa, o brasileiro teria feito um acordo com a sua ex-mulher Joana Sanz para que ela colabore com seu processo e não o prejudique.

A modelo anunciou a separação com Daniel Alves nas redes sociais em meados de março, contudo, segundo o programa, o divórcio formal ainda não chegou e os procedimentos judiciais sequer começaram. A explicação disso seria que Joana estaria recebendo dinheiro do brasileiro para adiar a desunião, já que ser casado com uma espanhola seria sua única forma de demonstrar suas raízes na Espanha, provando à justiça que não pretende fugir do país.

Esta movimentação de Daniel Alves é fruto da justificativa do Ministério Público da Espanha para rejeitar seu pedido de liberdade. Segundo a imprensa espanhola, a promotoria teria considerado que ele poderia fugir para o exterior para evitar seu julgamento por estupro, mas o brasileiro quer provar o contrário.

Acusação

Preso desde o dia 20 de janeiro por suspeita de ter estuprado uma jovem de 23 anos, na boate Sutton, em Barcelona, Daniel Alves prestou novo depoimento na semana passada e afirmou que a relação sexual com a sua acusadora foi consensual. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro enfatizou que é "respeitoso" na relação com as mulheres e não toma a iniciativa se não perceber "tensão sexual" e uma clara predisposição. E que ao verificar uma "química", teria proposto à jovem que os dois fossem para um local mais reservado.

Questionado sobre o teor da denúncia da jovem, Daniel Alves diz que tem pensado a respeito desde o dia em que foi preso. Ele disse acreditar que a vítima se sentiu "ofendida ou irritada" pelo fato dele ter pedido para saírem separados e discretos, e também porque não foi atencioso ou carinhoso com ela.

As novas declarações de Daniel Alves contradizem a versão da vítima e as evidências coletadas pela polícia. A jovem foi atendida por uma ambulância chamada pela boate Sutton, e transferida para o Hospital Clínic, referência em atendimentos a vítimas de abusos sexuais. Lá, ela passou por um exame médico. O relatório diz que ela sofreu ferimentos leves compatíveis com a "luta" que teria travado com o jogador de futebol para não se sujeitar ao ato sexual.

A ficha médica indicou que dentre as lesões encontradas está uma pequena equimose no joelho. Trata-se de uma mancha roxa causada por um sangramento em que ocorre a infiltração do sangue na pele. Isso se dá devido à ruptura de alguns vasos sanguíneos.

O machucado corrobora com a narrativa descrita pela jovem. Em sua versão, ela destacou que Daniel Alves a "agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho".</