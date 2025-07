China começa a fabricar camisas para a Copa do Mundo de 2026 com foco no mercado global

A China já iniciou a produção de camisas e outros artigos esportivos voltados para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Comerciantes da Cidade de Comércio Internacional de Yiwu, um dos maiores polos de exportação do país, estão acelerando a fabricação de produtos temáticos do torneio.

A cidade, conhecida por ser um centro de distribuição global, já registra um aumento na demanda por itens relacionados ao evento.

Yiwu já se prepara para a demanda global

No Distrito 3 do complexo comercial de Yiwu, o vendedor Wen Congjian apresenta um novo modelo de camisa da seleção brasileira. “Esta é uma camisa de torcida desenvolvida para a Copa de 2026”, afirma.

A camisa mantém as cores tradicionais do Brasil – amarelo, verde e azul – e traz elementos culturais que refletem a identidade local. Wen também desenvolveu modelos para os países-sede e outras seleções tradicionais, embora ainda não se saiba a lista definitiva das equipes participantes.

Durante a Copa do Catar de 2022, Wen vendeu mais de dois milhões de camisas personalizadas. Agora, ele está buscando registrar patentes e marcas internacionais para expandir sua presença no mercado global de artigos esportivos.

Mercado de Yiwu: Bandeiras, bolas e muito mais

Além das camisas, o mercado de Yiwu também oferece uma vasta gama de produtos como bandeiras, bolas, apitos, cachecóis, cornetas e miniaturas do troféu. Segundo a Associação de Artigos Esportivos de Yiwu, a cidade foi responsável por cerca de 70% da oferta mundial desses produtos na última edição da Copa do Mundo.

Expectativas de crescimento nas exportações

Desde o segundo semestre de 2024, comerciantes locais têm focado no desenvolvimento de novos produtos voltados para a Copa de 2026. A diversidade cultural dos consumidores tem motivado a adaptação dos itens às preferências regionais, além do aumento nos estoques. Liu Jiaqi, comerciante do complexo, projeta um crescimento de até 20% nos pedidos, destacando o mercado latino-americano, especialmente o México, como um dos mais promissores. “O entusiasmo dos torcedores mexicanos deve impulsionar as vendas. Por isso, estamos investindo no desenvolvimento dos produtos”, afirma Liu.

Compradores internacionais antecipam aquisições

Com o início das vendas de ingressos previsto para os próximos meses, compradores internacionais estão intensificando suas visitas a Yiwu. Um deles é Saladin, um comerciante tunisiano do setor esportivo, que afirma: “Confiamos no mercado chinês. Este ano começamos com um pedido de 10 mil bolas de futebol”.

De acordo com dados da alfândega local, no primeiro semestre de 2025 as exportações de artigos esportivos de Yiwu somaram RMB 5,86 bilhões, com uma alta de 16,8% em relação ao mesmo período de 2024. Isso reforça a posição da China como líder na produção global de artigos esportivos.

A China segue como líder global na produção de artigos esportivos

Wu Xiaoming, presidente da Associação de Artigos Esportivos de Yiwu, declara que, apesar de algumas transferências de encomendas para países do Sudeste Asiático, a China continua sendo a principal fornecedora global de produtos esportivos. "O fornecimento chinês continua essencial para o mercado mundial", afirma Wu.

Yiwu segue como um centro crucial de produção e exportação de artigos esportivos, com a Copa de 2026 funcionando como um grande impulsionador do crescimento nas vendas internacionais.