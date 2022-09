Após goleada do Flamengo, passagens para final da Libertadores podem custar até R$ 20 mil

Depois da goleada do Flamengo — que na noite de quarta-feira marcou 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, na casa do rival, pela semifinal da Taça Libertadores —, Guayaquil se transformou no próximo destino de viagem para os rubro-negros. Mesmo com uma partida de volta, no Maracanã, para sacramentar a classificação à decisão que será disputada no Equador, flamenguistas turbinaram as pesquisas de venda de passagens aéreas e de hospedagem para a cidade.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Segundo dados do Google Trends, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, juntos, tiveram 100 vezes mais procura no site do que o usual, durante a madrugada de hoje. O mesmo ocorreu para pesquisas apenas com o nome da cidade que receberá a partida.

Também na noite de quarta-feira e manhã desta quinta-feira, não havia nenhuma opção de hospedagem pelo site Booking entre 27 e 30 de outubro. A empresa respondeu via e-mail que "não abre números e/ou dados referentes a aumento, queda ou qualquer comparativo nas procuras/reservas de acomodações".

Não será nada fácil embarcar para Guayaquil no período. A viagem mais barata pela Latam, entre os dias 27 e 30 de outubro, custaria R$ 9 mil, segundo pesquisa feita na manhã desta quinta-feira (incluindo as taxas de embarque). Para Tóquio, no Japão, o valor seria R$ 7 mil.

Um dos trechos para Guayaquil custaria R$ 5,5 mil, com duas paradas, 20h50 de duração e sem despacho de bagagem. O outro trecho, por R$ 3,5 mil, tem três paradas não informadas pelo site e 28h08 de duração.

Pela mesma companhia, as viagens mais caras e mais rápidas para Guayaquil podem sair por cerca de R$ 20 mil. Pela Copa Airlines, um trecho na Econômica custa R$ 3,7 mil. E na executiva, R$ 9,7 mil. Ida e volta, o valor seria de R$ 10,7 mil, segundo os trechos mais baratos disponíveis. Na Gol, cada perna custaria cerca de R$ 4,3 mil.

No site da empresa Outsider, que em geral utiliza aeronaves fretadas, há pacotes para "quem ama esportes". E em "Juntos em Guayaquil -- Somente aéreo", o valor sai por R$ 12 mil.

A título de comparação, antes dos confrontos pelas quartas de final, a mesma viagem podia ser encontrada por R$ 2,5 mil ida e volta.

Um dos preços mais baratos, pelo site de procura Skyscanner, a viagem também dura cerca de 30 horas em apenas uma perna. O itinerário, com saída por São Paulo e escalas na Cidade do Panamá e Quito, sairia por R$ 3,6 mil. No início da tarde, não havia mais opções para este destino no mesmo site. Mas, para Paris, o valor chegaria a R$ 7 mil.