Albânia x Espanha: onde assistir e horário pela Eurocopa

A Albânia enfrenta a Espanha nesta segunda-feira, 24, às 16h, no estádio Air Albania, em Tirana, na Albânia. A partida é válida pela fase de grupos da Eurocopa e terá transmissão no CazéTV e Prime Video.

A Albânia busca surpreender nesta fase do torneio, aproveitando o fator casa para tentar pontuar contra a poderosa seleção espanhola. Já a Espanha, com uma equipe repleta de estrelas, entra em campo como favorita e busca garantir a liderança do grupo.

Onde assistir ao vivo o jogo Albânia x Espanha hoje pela Eurocopa?

O jogo desta segunda-feira, 16h, entre Albânia e Espanha terá transmissão ao vivo no CazéTV e Prime Video.

Como assistir online o jogo Albânia x Espanha hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV (YouTube).

