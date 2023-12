Série conta a história da COP28, da chegada de Lula ao acordo que define o início do fim do petróleo

A 28ª edição da Conferência das Partes, a COP28, realizada em dezembro na cidade de Dubai, Emirados Árabes Unidos, foi histórica. Pela primeira vez, os quase 200 países que compõem o quadro da ONU para o debate sobre as mudanças climáticas concordaram em incluir, no texto, menção ao fim dos combustíveis fósseis. Para muitos, ela marca o início do fim do petróleo.

Essa história, com seus conflitos, contradições e protagonistas inesperados, é tema de uma série de minidocumentários produzidos pela EXAME, que acompanhou a COP28 do início ao fim, em Dubai. São nove episódios, que retratam o dia a dia na conferência, os personagens, as discussões e, como não podia ser diferente, o papel do setor privado na busca por uma solução comum para as mudanças climáticas.

A série é dirigida pelo editor de ESG da EXAME, Rodrigo Caetano, que também assina outra série de documentários lançada este ano, retratando a Assembleia Geral da ONU deste ano em Nova York. As duas séries, inclusive, que totalizam 13 episódios, podem ser vistas em sequência, para se ter um panorama mais amplo sobre o processo que culminou no texto histórico de Dubai. A equipe ainda inclui a repórter Marina Filippe e o diretor de fotografia Leandro Fonseca.

O time da EXAME na COP28 foi o maior da imprensa escrita brasileira. Além dos jornalistas já citados, estiveram presentes a head de ESG, Renata Faber; o editor de Macroeconomia, Luciano Pádua; e a repórter de Agronegócios, Mariana Grilli. Nos bastidores, Frank Honma e Julio Gomes cuidaram da edição e da finalização dos vídeos, que foram publicados ao longo do evento.

Com esse novo estilo de cobertura, que será replicado e aprimorado para novos eventos, a EXAME busca oferecer ao leitor a melhor experiência possível para a aquisição de conhecimento e informação. Além da série de vídeo, foram publicados mais de 200 textos e milhares de fotos sobre a COP28, reunidos em um site especial. O objetivo é possibilitar uma imersão no tema, incluindo os bastidores da cobertura.

As próximas edições da Assembleia Geral da ONU e da COP29, que será realizada na cidade de Baku, no Azerbaijão, também contarão com a mesma cobertura. A EXAME prepara para 2025 um especial sobre a COP30, a ser realizada em Belém, no Pará, evento que pode representar uma virada no protagonismo global do Brasil.