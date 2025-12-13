Seis cidades brasileiras ganham praças para primeira infância com R$ 2,3 mi da Coca-Cola

Seis municípios de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão recebendo novos espaços públicos projetados especialmente para estimular o desenvolvimento de crianças de até seis anos.

O investimento de mais de R$ 2,3 milhões da Coca-Cola FEMSA Brasil e do Grupo FEMSA faz parte do programa global Lugares Amigos da Primeira Infância (LAPIS), que promete transformar praças urbanas em ambientes de aprendizado e convivência e já está presente em outros países da América Latina.

Até o final de 2025, a expectativa é fechar o ano com 200 intervenções no México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Brasil.

As cidades contempladas são Mogi das Cruzes, Marília e Jundiaí (SP), Santa Maria e Porto Alegre (RS), e Itabirito (MG). As primeiras entregas já começaram, e todas as praças devem estar prontas até o primeiro trimestre de 2026.

Diferentemente de playgrounds convencionais, a gigante de bebidas garante que os espaços são desenvolvidos com base em estudos científicos que apontam: o acesso a ambientes estimulantes nessa fase leva a melhor desempenho escolar, maior capacidade de socialização e mais oportunidades ao longo da vida.

As estruturas utilizam materiais orgânicos e sustentáveis, criando ambientes que estimulam a criatividade, a exploração sensorial e o aprendizado através do brincar.

"O programa nos permite conciliar a agenda ao compromisso do grupo com o desenvolvimento social das comunidades onde atuamos", destacou Fabiana Meira de Oliveira, VP Jurídica e de Assuntos Corporativos da empresa.

Além das estruturas físicas, a executiva destaca que há a promoção de "impacto social de longo prazo" ao envolver ativamente a população na transformação e no uso desses espaços.

Participação comunitária no coração do projeto

Uma dos diferenciais do projeto é o processo colaborativo de implementação. As praças são selecionadas e otimizadas com a participação de moradores, prefeituras e outros atores locais, garantindo que os espaços reflitam as necessidades reais.

Após a inauguração, as praças se tornam pontos focais para oficinas e atividades, mantendo a comunidade engajada no funcionamento e na preservação dos locais.

"Acreditamos que a infância floresce quando a natureza faz parte das brincadeiras, da exploração e da aprendizagem das crianças", afirmou Sindy González Tijerina, Gerente de Primeira Infância da FEMSA.