Seis cidades brasileiras ganham praças para primeira infância com R$ 2,3 mi da Coca-Cola

Iniciativa global do Grupo FEMSA prevê 200 intervenções na América Latina em 2025 e aposta no envolvimento da comunidade para o desenvolvimento dos espaços urbanos

As cidades contempladas são Mogi das Cruzes, Marília e Jundiaí (SP), Santa Maria e Porto Alegre (RS), e Itabirito (MG) (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09h00.

Última atualização em 13 de dezembro de 2025 às 11h25.

Seis municípios de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão recebendo novos espaços públicos projetados especialmente para estimular o desenvolvimento de crianças de até seis anos.

O investimento de mais de R$ 2,3 milhões da Coca-Cola FEMSA Brasil e do Grupo FEMSA faz parte do programa global Lugares Amigos da Primeira Infância (LAPIS), que promete transformar praças urbanas em ambientes de aprendizado e convivência e já está presente em outros países da América Latina. 

Até o final de 2025, a expectativa é fechar o ano com 200 intervenções no México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Brasil.

As cidades contempladas são Mogi das Cruzes, Marília e Jundiaí (SP), Santa Maria e Porto Alegre (RS), e Itabirito (MG). As primeiras entregas já começaram, e todas as praças devem estar prontas até o primeiro trimestre de 2026.

Diferentemente de playgrounds convencionais, a gigante de bebidas garante que os espaços são desenvolvidos com base em estudos científicos que apontam: o acesso a ambientes estimulantes nessa fase leva a melhor desempenho escolar, maior capacidade de socialização e mais oportunidades ao longo da vida.

As estruturas utilizam materiais orgânicos e sustentáveis, criando ambientes que estimulam a criatividade, a exploração sensorial e o aprendizado através do brincar.

"O programa nos permite conciliar a agenda ao compromisso do grupo com o desenvolvimento social das comunidades onde atuamos", destacou Fabiana Meira de Oliveira, VP Jurídica e de Assuntos Corporativos da empresa.

Além das estruturas físicas, a executiva destaca que há a promoção de "impacto social de longo prazo" ao envolver ativamente a população na transformação e no uso desses espaços.

Participação comunitária no coração do projeto

Uma dos diferenciais do projeto é o processo colaborativo de implementação. As praças são selecionadas e otimizadas com a participação de moradores, prefeituras e outros atores locais, garantindo que os espaços reflitam as necessidades reais. 

Após a inauguração, as praças se tornam pontos focais para oficinas e atividades, mantendo a comunidade engajada no funcionamento e na preservação dos locais.

"Acreditamos que a infância floresce quando a natureza faz parte das brincadeiras, da exploração e da aprendizagem das crianças", afirmou Sindy González Tijerina, Gerente de Primeira Infância da FEMSA.

