O plano da Hellmann's para retirar 1.000 toneladas de plástico virgem da natureza por ano

A marca de condimentos Hellmann's, da Unilever, anuncia que todos os frascos de Ketchup passarão a ser fabricados com plástico 100% reciclado (resina PET PCR). A mudança se inicia pelo portfólio de Ketchup da marca e irá avançar com a implementação para os demais itens nos próximos anos de forma gradual, seguindo um plano de desenvolvimento da cadeia visando avanços constantes de implementação de resina reciclada para a marca.

“Estamos muito orgulhosos com esse anúncio, o uso de plástico reciclado sempre foi um grande desafio na cadeia alimentícia e é algo que requer investimento e um forte trabalho de educação com consumidor para aceitação e entendimento dessa mudança. Liderando esse movimento com Hellmann’s, estamos dando um grande passo para um futuro mais sustentável e esperamos incentivar a indústria, fornecedores e outras marcas a se juntarem a nós”, diz Carolina Riotto, diretora de marketing de Hellmann’s.

Os novos frascos 100% reciclados de Ketchup Hellmann’s passam por um processo extremamente cuidadoso de produção que garante a qualidade e segurança dos produtos Hellmann’s. Eles são similares aos produzidos com a resina de plástico virgem e o consumidor só consegue notar a diferença em função de uma leve alteração de cor no plástico e pelo rótulo, que agora indica o uso de plástico reciclado.

“O uso de plástico pós consumo reciclado já é uma realidade na indústria e o mercado vem crescendo a cada ano. A parceria com a Hellmann’s comprova isso. Trabalhamos muito em conjunto durante os últimos anos para podermos entregar hoje uma resina PET PCR 100% segura e compatível com às exigências de qualidade da marca e da Unilever.” Comenta Irineu Barbosa, diretor comercial da Globalpet, fornecedor da resina PET PCR de Hellmann’s.

Com as mudanças nos frascos do portfólio da marca, no Brasil Hellmann’s pretende retirar 1.000 toneladas de plástico virgem da natureza por ano. O movimento está alinhado ao objetivo global da Unilever de reduzir pela metade o uso do plástico em todas as marcas da companhia. Além disso, um outro objetivo da companhia é adotar embalagens plásticas 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e coletar e reprocessar mais plástico do que vendem até 2025.

Esse é um passo alinhado à crescente demanda de consumidores que buscam cada vez mais opções sustentáveis. De acordo com dados do estudo “Who Cares? Who Does?” da Kantar Worldpanel + GFK, realizado em junho de 2022 com 3.400 lares no Brasil, 51,8% dos consumidores alegam procurar comprar produtos embalados de maneira que respeite o meio ambiente.

As novas embalagens de Ketchup Hellmann’s estarão disponíveis exclusivamente a partir de outubro de 2022 nas bandeiras do Grupo Carrefour Brasil (Carrefour, BIG, BIG Bom Preço, Nacional), que já conta com práticas sustentáveis consolidadas no mercado e é um importante parceiro que apoia a marca Hellmann's em suas agendas de inovação e sustentabilidade. A partir de dezembro do mesmo ano, o produto estará disponível nos principais pontos de venda por todo Brasil.

Sustentabilidade na Unilever

A jornada da Unilever Brasil para o uso sustentável do plástico, substituindo o plástico virgem pelo reciclado, tem avançado desde 2017. A principal estratégia da Unilever em todos os segmentos de atuação para atingir as metas traçadas no Unilever Compass, no pilar “Um Mundo Livre de Resíduos”, é usar outros tipos de materiais e repensar como os produtos são projetados, desenvolvendo novos modelos de negócios, novo design de embalagens, e novas experiências de compra para os consumidores.

A companhia já trabalha com frentes que contribuem com a economia circular e infraestrutura de reciclagem e que ajudarão a alcançar as metas de sustentabilidade, como utilização de plástico reciclado e reciclável em embalagens, já implementado em diversas marcas como Tressemé, Seda e Dove.

Além disso, a Unilever apresenta iniciativas que viabilizam a redução do uso de plástico (embalagem refil) como no produto OMO para diluir, que utiliza 72% menos plástico na comparação com OMO líquido e embalagens que não utilizam plástico.