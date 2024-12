Heineken inaugura sua primeira microfloresta com vegetação da Mata Atlântica em Belo Horizonte

Melhorar a qualidade de vida da população com o combate às ilhas de calor, o aumento da umidade do ar e a filtragem de gases tóxicos e da poluição: estes são alguns dos benefícios de se investir na alta cobertura vegetal em centros urbanos.

A companhia de bebidas Heineken, por meio de sua plataforma Green Your City, tem olhado para isso e apostado em iniciativas para ajudar na construção de cidades mais sustentáveis. Com a meta de entregar 19 microflorestas no Brasil até 2030, a marca inaugurou nesta quarta-feira (4) a terceira do projeto em Belo Horizonte -- com 1.105 mudas de 90 espécies nativas da Mata Atlântica.

Para simbolizar a entrega, um mutirão se reuniu no local com parceiros e agentes do poder público. A área de mil metros quadrados está localizada próxima ao estádio do Mineirão e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em 2022, a primeira microfloresta foi desenvolvida no Rio de Janeiro, como parte de uma ativação no Rock in Rio, e as plantas foram replantadas em uma área de 1.500 metros quadrados após o evento. Já no ano passado, foi a vez de São Paulo receber a área verde na Marginal Tietê, no ponto de encontro entre o rio Tietê e Tamanduateí. Na ocasião, foram 1.020 mudas de 96 espécies nativas do bioma.

Na capital mineira, o plantio foi feito em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte e o paisagista Ricardo Cardim, idealizador do projeto e à frente da metodologia Floresta de Bolso, que visa deixar uma bomba de diversidade para centros urbanos. Além de melhorar a qualidade de vida da população, a ideia é ajudar na preservação da biodiversidade da região.

O secretário municipal Interino de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Gelson Leite, destacou que a iniciativa ganha ainda mais importância diante da emergência climática, visto que as árvores são grandes sumidouros de carbono.

"As microflorestas contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa na cidade, além de amenizarem as temperaturas e estimularem a biodiversidade”, disse em nota.

Beatrice Jordão, diretora de branding da Heineken no Brasil, também reforçou a missão da marca de deixar um legado por onde passa.

"Sustentabilidade para nós é uma construção conjunta e nós olhamos tanto para os nossos processos internos, como para os nossos parceiros e consumidores. É mostrar ao mundo que podemos ter uma cabeça mais aberta para o tema ser olhado com leveza e entretenimento", complementou.

"Green Your City"

Como parte do projeto Green Your City, também são contempladas outras ações até o final desta década: energia verde (50% dos pontos de venda da Heineken abastecidos com fontes renováveis), economia circular (80% das embalagens de vidro retornáveis), e consumo responsável (90% da população conscientizada sobre a mensagem de responsabilidade e consciência do consumo de álcool).

Além das microflorestas, a companhia também vem desenvolvendo outros reflorestamentos pelo Brasil. Em parceria com a SOS Mata Atlântica desde 2007, já plantou 7 milhões de mudas nativas do bioma em uma área restaurada de 386 hectares em Itu (SP).