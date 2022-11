Grupo Malwee lança plataforma de inovação sustentável para empresas de moda e outros setores

De Sharm el-Sheikh, no Egito

O setor da moda é um dos mais poluentes do mundo e tem grandes desafios para a sustentabilidade. Sabendo disto, o Grupo Malwee lança nesta terça-feira, 08, durante a 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o Desafio Lab, plataforma colaborativa de inovação sustentável.

Segundo a empresa, o nome faz alusão ao Movimento DES.A.FIO, ação realizada pelas marcas Malwee e Malwee Kids em maio deste ano, ao produzir o primeiro moletom feito com o “fio do futuro”, matéria-prima feita a partir de roupas usadas que seriam descartadas.

A EXAME está na COP27, da ONU. Acesse a página especial e saiba tudo o que acontece no mais importante evento de mudanças climáticas, sustentabilidade e sociedade

A plataforma disponibilizará conteúdos exclusivos e inéditos sobre sustentabilidade no setor da moda, em diferentes formatos, produzidos pelos especialistas do Grupo Malwee. Entre os temas previstos estão: moda sustentável, emissão de gases de efeito estufa, o real custo da moda, moda e consumo consciente.

"Queremos estimular uma moda mais sustentável, para que outras empresas e marcas avaliem seus processos a partir de práticas ESG. Convidamos o mercado a construir um futuro melhor com a gente", diz Anay Zaffalon, diretora executiva de negócios do Grupo Malwee.

O Desafio Lab funcionará como um hub em formato híbrido, com ações em universos físicos e digitais, tem como objetivo promover uma transformação da indústria da moda e fortalecer cada vez mais, uma nova forma de produzir e consumir moda de um jeito sustentável.

Empresas e organizações de outros setores também estão convidados a integrar o ecossistema. “Abrimos nossas portas para compartilhar as nossas experiências para que outras marcas, instituições de ensino, profissionais, startups e até mesmo outros hubs possam implementar iniciativas sustentáveis como as que deram certo para nós", diz Guilherme Weege, CEO do Grupo Malwee.