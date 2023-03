Favela dos Sonhos, em São Paulo, terá internet sem fio gratuita de 9,6 Gb por segundo

Há diversas maneiras de reduzir a desigualdade. Programas de transferência de renda são eficientes, por exemplo, vide o Bolsa Família. Manter uma política fiscal responsável, que permita o controle da inflação, um grande algoz dos mais pobres, e dos juros, também. Mas nada disso funciona sem a criação de oportunidades.

É nesse ponto que o projeto Favela 3D trabalha. Criado pela ONG Gerando Falcões, do empreendedor social Edu Lira, ele busca transformar as favelas brasileiras por meio da infraestrutura e da educação, os dois principais pilares da oportunidade. Neste sábado, 4, mais um passo foi dado nessa direção, com a inauguração de um programa que levará internet gratuita à Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, na periferia de São Paulo.

A conexão será viabilizada por uma parceria entre a ONG, a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawey, a operadora de fibra ótica VIP Telecom e a integradora de tecnologia FiberX. A tecnologia utilizada será a Wi-Fi 6, protocolo de transferência de dados sem fio que pode atingir velocidades de 9,6 Gb por segundo – a título de comparação, é quase 50% mais rápido do que um roteador sem fio tradicional, utilizado pela maioria das operadoras.

Jovens serão os maiores beneficiados

Cerca de 200 famílias serão beneficiadas. Quase 40% da população da Favela dos Sonhos é formada por jovens até 14 anos, que estão na flor da idade educacional. É nesse período que se forma capacidades básicas, de leitura, escrita, conhecimento etc., que serão fundamentais no mercado de trabalho.

"Os jovens dependem, muitas vezes, de conexão para avançar nos estudos " Nina Rentel, diretora de tecnologias sociais da Gerando Falcões

Além da conexão, o projeto irá transformar os centros comunitários locais em salas de treinamento, onde os residentes poderão ter aulas simples, como de elaboração de currículos, até cursos técnicos e de empreendedorismo.

O projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida) está em andamento em quatro territórios: na Favela Marte, em São José do Rio Preto (SP), na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), no Morro da Providência, no Rio de Janeiro (RJ) e em Vergel do Lago, em Maceió (AL). Os locais possuem características e populações diferentes, permitindo que a metodologia se adeque e se consolide em ambientes distintos, que seguem com trabalhos que serão realizados ao longo dos próximos dois anos.