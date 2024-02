Brasil investe mais de 30 bilhões de dólares em transição energética em 2023, diz BloombergNEF

O Brasil é o quinto país entre as dez principais economias para investimento em transição energética e, de acordo com a pesquisa Energy Transition Trends 2024 da organização de pesquisas sobre mercados globais, BloombergNEF (BNEF), foram investidos US$ 34.8 bilhões em energia renovável e captura e armazenamento de carbono (do inglês, carbon capture and storage ou CCS) durante 2023.

Também estão na lista de investimento relevantes em soluções de transição energética, países como: China, EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Japão, índia e Itália. A China, por exemplo, lidera com US$ 676 investidos em 2023, correspondendo a quase 40% do total global. Mas quando consideradas conjuntamente, os EUA, o Reino Unido e a União Europeia totalizam US$ 718 bilhões. Já o investimento global alcançou a marca de US$ 1,77 trilhão.

Apesar de substancial, segundo o estudo, o nível dos investimentos atuais não é suficiente para alcançar a neutralidade de carbono até metade do século. Seriam necessários US$ 4,8 trilhões por ano entre 2024 e 2030 para que os governos se alinhem com o Cenário NetZero da BNEF, com base no estudo New Energy Outlook 2022.

“Os gastos com investimentos na transição energética cresceram 17% no ano passado, mas precisam crescer mais de 170% se quisermos chegar ao Net Zero nos próximos anos. Só uma ação determinada por parte dos decisores políticos pode desbloquear este tipo de mudança radical”, afirma Albert Cheung, Vice-CEO da BNEF.

Os setores com maiores investimentos

Ainda segundo o relatório da BNEF, o setor que concentra a maior parte deste investimento é o ramo de transportes elétricos, seguido do setor de energia renovável – o líder de 2022 – e redes elétricas.

O setor de energia renovável registrou um aumento de 8% (alcançando US$ 623 bilhões), por conta dos investimentos na construção de instalações eólicas, geotérmicas e solares – além da produção de biocombustíveis. Já o investimento em redes totalizou US$ 310 bilhões. Outro setor de crescimento foi o hidrogênio, captura e armazenamento de carbono e armazenamento de energia.

Tecnologia climática e transição energética

De acordo com o estudo, o capital levantado por empresas focadas no clima e na transição energética foi de US$ 84 bilhões em 2023. Mas o número diminuiu nos últimos dois anos, visto que as empresas arrecadaram US$ 168 bilhões em 2021 e US$ 127 bilhões no ano seguinte.

Além disso, foram usados mais de US$ 820 bilhões para financiamento da transição energética pelo setor público, o que correspondeu a um aumento de 4% em 2023 – seguidos das instituições financeiras com US$ 176 bilhões e dos governos com 141 bilhões.