Arábia Saudita investirá US$ 266 bilhões em eletricidade 'mais limpa'

A Arábia Saudita investirá mais de 266 bilhões de dólares para produzir eletricidade "mais limpa" e ampliar sua rede elétrica, anunciou o ministro de Energia do reino sunita nesta segunda-feira (30).

O ministro Abdulaziz bin Salman afirmou, em um fórum organizado pela petrolífera estatal Aramco, que o seu país, o maior exportador mundial de petróleo, quer ser também um líder mundial na produção de hidrogênio.

Os US$ 266 bilhões que serão investidos "daqui até 2030" devem "responder a nossos planos, que buscam criar formas de eletricidade mais limpas no reino e ampliar e modernizar a rede de transporte e de distribuição de energia", declarou o ministro.

"Quanto ao hidrogênio, estamos decididos a ser o principal exportador, e para poder oferecer hidrogênio limpo para uso local em indústrias pesadas", disse Abdulaziz bin Salman no fórum organizado em Darã, no leste do país.

A Arábia Saudita também quer aumentar seus esforços para encontrar soluções para a captura de carbono. "Não construiremos mais unidades de produção de eletricidade sem captura de carbono", declarou o ministro de Energia.

Riade tem como meta oficial alcançar a neutralidade de carbono em 2060.

Contudo, o reino continua sendo bastante dependente de suas exportações de petróleo, seu motor de crescimento há décadas, o que suscita muitas dúvidas quanto à capacidade de reestruturar seu modelo econômico no curto prazo.