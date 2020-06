Vendas de casas nos EUA têm forte recuperação e indicam retomada econômica

As vendas de novas moradias nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em maio, sugerindo que o mercado imobiliário está prestes a entrar em recuperação após a crise da pandemia de covid-19, juntamente com a economia em geral.

O Departamento de Comércio norte-americano informou nesta terça-feira que as vendas de novas residências saltaram 16,6%, a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 676 mil unidades no mês passado. As vendas de novas casas são registradas após a assinatura de um contrato, tornando-as um importante indicador no mercado imobiliário.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam cerca de 10% das vendas no mercado imobiliário, subiriam 2,9% em maio, para um ritmo de 640 mil.

O ritmo de vendas de abril foi revisado para 580 mil unidades, contra 623 mil unidades relatadas anteriormente.