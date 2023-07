Setor de serviços sobe 0,90% em maio, puxado pelo transporte de cargas

Entre as cinco atividades investigadas pela pesquisa, quatro registraram alta em maio. O destaque foi o setor de transportes, com aumento no volume do transporte de cargas puxado pelo agro e no volume de transporte de passageiros, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas. Houve avanço ainda no uso do aquaviário de cargas ligado aos serviços de apoio a plataforma de petróleo, e o transporte marítimo de cabotagem.