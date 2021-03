Retorno aos níveis pré-vírus ainda levará tempo, diz vice do Fed

O vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, disse que a recuperação econômica dos Estados Unidos ainda não foi concluída, mesmo com a previsão do banco central de expansão mais forte à frente.

“Vai levar algum tempo para que a atividade econômica e o emprego voltem aos níveis que prevaleciam no pico do ciclo de negócios alcançado em fevereiro passado”, disse Clarida na quinta-feira em comentários preparados para um evento virtual organizado pelo Instituto de Finanças Internacionais. “Estamos empenhados em usar toda a nossa gama de ferramentas para apoiar a economia até que o trabalho esteja totalmente concluído para ajudar a garantir que a recuperação econômica seja a mais robusta e rápida possível.”

Na semana passada, autoridades do Fed disseram que estão empenhadas em manter a taxa básica de juros perto de zero e comprar US$ 120 bilhões em Treasuries e títulos lastreados em hipotecas por mês até que a economia mostre avanço significativo e a inflação suba para 2% em uma base sustentável.

Sob a nova estrutura do Fed, Clarida disse que o baixo desemprego não será suficiente para levar a um aperto da política monetária “na ausência de qualquer evidência de outros indicadores de que a inflação corre risco de ficar acima dos níveis consistentes do mandato.”

Orientação por dados

Lael Brainard, governadora do Fed, disse no início da semana que, sob a nova estrutura, a política do banco central se apoia nos resultados dos dados em vez de previsões. Isso criou tensão no mercado de títulos, onde aumentam as expectativas de inflação sob o impulso de trilhões de dólares em ajuda do governo e crédito barato.

Nas previsões trimestrais publicadas em 17 de março, as autoridades estimam queda da taxa de desemprego para 4,5% no fim do ano em relação a 6,2% em fevereiro. O Fed ambém projeta crescimento econômico de 6,5% em 2021. Seria o ritmo mais rápido desde 1983 na comparação do quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, após o PIB cair 2,4% em 2020 como resultado da pandemia.

A inflação, calculada pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal, deve encerrar 2021 em 2,4%, segundo a previsão mediana do Fed, mas desacelerar para 2% no próximo ano. O índice subiu 1,5% em janeiro.

Clarida espera que qualquer movimento em torno da inflação de 2% “seja transitório e que a inflação volte à nossa meta de longo prazo - ou talvez fique um pouco acima - de 2% em 2022 e 2023”. “Esse resultado seria totalmente consistente com a nova estrutura que adotamos em agosto de 2020”, disse.

Clarida liderou a revisão da estrutura do Fed, concluída em agosto, com um novo comunicado sobre as metas de longo prazo, segundo as quais a instituição se compromete a atingir inflação de 2% ao longo do tempo.

O Fed também definiu o pleno emprego como uma meta ampla e inclusiva e disse que agora se concentrará nas deficiências. Na verdade, um mandato para explorar o quão apertado o mercado de trabalho pode se tornar sem estimular uma inflação indesejada.