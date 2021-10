Promessa de Putin de oferta de gás alivia preços na Europa

Por Elena Mazneva, da Bloomberg

Os preços do gás desaceleraram na Europa depois de subirem 60% em apenas dois dias, reagindo à declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que o país está pronto para ajudar a estabilizar os mercados de energia globais.

Os futuros do gás holandês e do Reino Unido haviam atingido novos recordes em meio à persistente crise de oferta. Suprimentos da Rússia abaixo do esperado foram uma das principais causas da crise, de acordo com algumas autoridades europeias. A rápida retração dos preços, após uma semana de ganhos quase ininterruptos, demonstra a extrema volatilidade do mercado, já que os baixos estoques antes do inverno no hemisfério norte continuam a causar preocupação.

“Políticos que fazem declarações em torno do mercado trazem fortes fatores de alta e de baixa agora”, disse Tom Marzec-Manser, analista da ICIS.

A russa Gazprom planeja enviar mais gás via Ucrânia do que foi contratado este ano, com base nos primeiros nove meses de fornecimento, disse Putin na quarta-feira em reunião sobre o setor de energia em Moscou. As exportações para a Europa durante o período de nove meses foram quase recordes e podem atingir uma máxima histórica em 2021 se o ritmo for mantido, afirmou.

Os futuros do gás holandês para entrega no mês seguinte caíam 7,3%, para 107,50 euros o megawatt-hora às 16h25 (de Amsterdã) depois de subirem 40% mais cedo e fecharem em alta de 20% no dia anterior. O contrato de referência equivalente no Reino Unido mostrava queda de 7,4%, para 272,76 pence por therm, após ganho de 39%. Ambos os contratos ainda estão cerca de seis vezes acima da média de cinco anos para esta época do ano. Os futuros nos EUA para entrega em novembro caíam 8,3%.

A comissária de Energia da UE, Kadri Simson, disse que o bloco planeja revisar as regras do mercado de gás até o fim do ano para evitar que os custos crescentes da energia prejudiquem a recuperação econômica.

A oferta nos mercados globais de gás e carvão encolhe justo quando começa a temporada de maior demanda por aquecimento no hemisfério norte. Os altos custos ameaçam acelerar a inflação e começam a pesar sobre a produção industrial.

O risco de inflação já impulsionou os custos de financiamento do governo do Reino Unido e levou indústrias a alertarem sobre o fechamento de fábricas. França, Espanha e três outros países europeus convocaram o bloco a tomar medidas urgentes para amortecer o impacto do aumento dos preços do gás e investigar a causa.

O clima mais frio deve atingir regiões do norte da Europa na próxima semana. A previsão é de que as temperaturas na Europa continental caiam abaixo dos níveis normais na próxima quarta-feira, de acordo com The Weather.

Na quarta-feira, Nord Stream e Nord Stream 2 avançaram na batalha contra as regras da UE que sujeitam todos os gasodutos novos e existentes que envolvem fornecedores estrangeiros aos requisitos de abertura do mercado de energia da UE. Ainda não está claro quando o abastecimento através do Nord Stream 2, o polêmico novo gasoduto da Rússia, pode começar.

