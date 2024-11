Produção industrial cresce 1,1% em setembro, puxada por biocombustíveis e alimentos

As atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos alimentícios foram as que mais contribuíram para a alta no mês. Os avanços foram de 4,3% e 2,3%, respectivamente. Ambas voltaram a crescer após recuo nos últimos dois meses, período em que acumularam perdas de 3,5% e de 4,2%.