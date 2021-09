Produção industrial cai 1,3% em julho e fica abaixo do pré-pandemia

A produção industrial brasileira caiu 1,3% em julho, após retração de 0,2% no mês anterior, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira.

Com o resultado, a produção industrial ficou 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. No ano, a indústria acumula alta de 11% e, em doze meses, de 7%.

— Em linhas gerais, o comportamento de julho não difere muito do que a gente vem observando ao longo desse ano, já que dos sete meses, em cinco houve queda — explica André Macedo, gerente da pesquisa

Perspectivas

Considerando que o gargalo no fornecimento de semicondutores é um problema que atinge indústrias globalmente (telecomunicação, computação, eletroeletrônicos e smartphones), especialistas ponderam que há o risco de a indústria brasileira não ter o problema da escassez plenamente solucionado nos próximos meses.

